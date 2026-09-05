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  4. Pithapuram AE Family Suicide: Sadik in Trouble
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (21:35 IST)

ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు.. సాధిక్ మెడకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. perfumes?

Pithapuram AE Family
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (21:35 IST)
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Pithapuram AE Family
పిఠాపురం ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య, సౌజన్య భర్త జగదీష్ రెడ్డి హత్య కేసులకు సంబంధించి పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరమైంది. ఈ రెండు దారుణ ఘటనల వెనుక ప్రధాన నిందితుడిగా భావిస్తున్న సాధిక్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటోంది. కాకినాడ జిల్లాలోని సర్పవరం పోలీసులు ఈ రెండు కేసులకు సంబంధించి కీలక ఆధారాలను సేకరించారు. జగదీష్ రెడ్డి హత్యలో ఉపయోగించినట్లు భావిస్తున్న రసాయనాల మూలాలను కనుగొనే ప్రయత్నంలో భాగంగా, పోలీసులు ఖాదిర్, రెహమాన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను విచారించారు. 
 
విచారణలో అనేక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. సుగంధ ద్రవ్యాల తయారీలో ఉపయోగించే ఒక ప్రమాదకరమైన రసాయనాన్ని సాధిక్ తమ నుంచి తీసుకున్నాడని ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు పోలీసులకు తెలిపారు. ఈ సమాచారం, సదరు నేరంలో సాధిక్ ప్రమేయం ఉందనడానికి ప్రాథమిక సాక్ష్యంగా నిలిచింది. 
 
అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మిస్టరీని పూర్తిగా ఛేదించాలంటే సాధిక్‌ను క్షుణ్ణంగా విచారించడమే ఏకైక మార్గమని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. అతన్ని తీవ్రంగా విచారించి, మరిన్ని కీలక వివరాలను రాబట్టేందుకు వారు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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