ఈ పసివాడు ఎవరో తీసుకెళ్లండి: తెనాలి త్రీటౌన్ సీఐ సాంబశివ రావు (video)
తెనాలి త్రీటౌన్ పోలీసు స్టేషను ముందు ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ పసిబాలుడిని వదిలేసి వెళ్లిపోయినట్లు పీఎస్ ఎదురుగా వున్న టీ స్టాల్ నడిపే వ్యక్తి వెల్లడించాడు. ఈ సమాచారం అందుకున్న త్రీటౌన్ సీఐ సాంబశివరావు మాట్లాడుతూ... ఈ బాబు మిస్ అయ్యాడో లేదంటే తల్లిదండ్రులు వదిలించుకున్నారో తెలియదు. ఈ బాబు మా దగ్గరే వున్నాడు.
బాబుకి సంబంధించిన పేరెంట్స్ తమ బిడ్డ మిస్ అయితే ఇక్కడే వున్నాడు, తీసుకుని వెళ్లవచ్చు. అలాకాకుండా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా బాబును ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్లినట్లు తేలిందంటే, బాబు తల్లిదండ్రులపై కేసు నమోదు చేయాల్సి వుంటుంది. కనుక ఈ బాబుకి సంబంధించినవారు ఎవరో వచ్చి తీసుకుని వెళ్లండి. అప్పటిదాకా శిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో వుంచుతాము అని చెప్పారు.