పవన్ కళ్యాణ్కు ఫోన్ చేసిన ప్రధాని.. యోగక్షేమాలు అడిగిన మోడీ
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫోన్ చేసి, ఆయన ఆరోగ్యం పరిస్థిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పవన్కు శనివారం చిన్నపాటి ఆపరేషన్ జరిగిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో ఆయన ప్రస్తుతం పది రోజుల పాటు ఇంటిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రధాని మోడీ ఫోన్ చేసి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ విషయాన్ని ప్రధాని మోడీ స్వయంగా ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడి, ఆయన యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నాను. ఆయన చాలా ధైర్యవంతుడు. త్వరలోనే కోలుకుంటారని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఆయన మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను అని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
కాగా, శుక్రవారం అదికారిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అధికారులతో చర్చిస్తుండగా పవన్ అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆయనను హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఎంఆర్ఐ స్కాన్తో పాటు పలు రకాలైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ముక్కుకు చిన్నపాటి ఆపరేషన్ చేశారు. అలాగే, పది రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు చూసించారు. దీంతో హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు.