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ఆగస్టు 1న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
విజయనగరం జిల్లాలోని అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత సోమవారం తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి పర్యటన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కోసం జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా నిర్వహించేందుకు వివిధ శాఖల మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండేలా చూడాలని హోం మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే జానపద కళా ప్రదర్శనలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ప్రారంభోత్సవం, బహిరంగ సభ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. 60 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సభా ప్రాంగణాన్ని సిద్ధం చేస్తుండగా, సుమారు 3,000 వాహనాల కోసం పార్కింగ్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జనసందోహం, ట్రాఫిక్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు భద్రతా ఏర్పాట్లను నాలుగు విభాగాలుగా (సెక్టార్లుగా) విభజించారు.
ఈ కొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రలో విమాన రవాణా సౌకర్యాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని, అలాగే ఆ ప్రాంతంలో పర్యాటకం, పరిశ్రమలు, ఆర్థికాభివృద్ధికి గొప్ప ఊతమిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవం జరిగిన కొద్ది కాలానికే వాణిజ్య విమాన కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయని అంచనా. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం కోసం జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి సన్నద్ధతతో పనిచేస్తోందని వంగలపూడి అనిత ఎక్స్ ద్వారా పేర్కొన్నారు.
RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు పాట విడుదలకి భారీ జనసందోహం
శనివారం అనంతపురంలో, తెలుగు యాక్షన్ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' బృందం హై-ఎనర్జీ ట్రాక్ 'రసా గుమ్మడి'ని అద్భుతమైన స్వాగతం మధ్య ఆవిష్కరించింది. సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో వరుణ్ తేజ్, దర్శకుడు మీర్లపాక గాంధీ, మరియు నిర్మాత రాజీవ్ రెడ్డి వేదికపైకి వచ్చారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగాలు, నినాదాలు, మరియు భారీ కటౌట్లు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.
ధృవ్ విక్రమ్తో అనుపమ పరమేశ్వరన్ బ్రేకప్?
Niharika: తొమ్మిది కోట్ల బడ్జెట్, ఓటీటీ తిరస్కరణ, నెగెటివ్ టాక్.. వెరసి కమిటీ కుర్రోళ్లు కు జాతీయ అవార్డ్
అంతా కొత్తవారితో కమిటీ కుర్రోళ్లు అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు చాలామంది ధైర్యం చెప్పలేదు. నాగబాబు నీ ఇష్టం కథ బాగుంటే చేసేయ్ అన్నారు. బడ్జెట్ 9 కోట్లు అయింది. ఓటీటీ బిజినెన్ కాలేదు. పై నెగెటివ్ టాక్ స్ప్రెస్ అయింది. సినిమా థియేటర్ లో విడుదల చేయాలి. కానీ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత సినిమా హిట్ టాక్.. ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డు రావడం.. వెరసి.. ఈ ఉదంతాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. చిత్ర టీమ్ ఆనందంతో కూడిన ఏడుపును వ్యక్తం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిత్ర టీమ్.
Ambika Krishna :సినిమాల్లో తెలుగు భాష కనుమరుగవుతుందని వేదన చెందిన అంబికా కృష్ణ .ఎందుకని?
పేరుకు తెలుగు సినిమా దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ బులిటెన్ (కరపత్రం) రూపంలో వచ్చేవి ఆంగ్లంలోనే. ఇక సినిమా టైటిల్స్ కూడా అలాగే వుంటాయి. మరోవైపు పరబాషా సినిమాలు తెలుగులో డబ్బింగ్ అయినప్పుడు కూడా యాజ్ టీజ్ తమిళ, మలయాళం టైటిల్స్ ను తెలుగులో ప్రమోషన్ కు పి.ఆర్. టీమ్ వాడుతుంటారు. దీనిపై పలువురు సీనియర్లు ప్రశ్నించినా పట్టించుకునే వారు లేరు. అందుకు కారణం ఇప్పటి జెన్ జీ బ్యాచ్ కు తెలుగు టైటిల్స్ తెలివనీ, దర్శక నిర్మాతలు తమకు ఓవర్ సీస్ లో బిజినెన్ కోసం అలా పెట్టాల్సి వచ్చిందనీ గతంలోనే దిల్ రాజు వంటివారు వ్యాఖ్యానించారు కూడా.