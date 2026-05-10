ఆదివారం, 10 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (17:42 IST)

హైదరాబాద్ పర్యటనలో ప్రధాని మోడీ... పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికెళ్లి పరామర్శ

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల పవన్ చిన్నపాటి సర్జరీ చేయించుకున్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటన్న పవన్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా వెళ్లి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీకి పవన్ కళ్యాణ్ దంపతులు సాదర స్వాగతం పలికారు. 
 
ఆ తర్వాత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లారు. అక్కడ బాబు కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు గడిపిన ఆయన... చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన తెలంగాణాలో జరిగే భారీ బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు. 

హీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

సూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

రాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పేస్‌లో కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సోషల్ మీడియాలో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది.

