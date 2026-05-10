హైదరాబాద్ పర్యటనలో ప్రధాని మోడీ... పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికెళ్లి పరామర్శ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల పవన్ చిన్నపాటి సర్జరీ చేయించుకున్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటన్న పవన్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా వెళ్లి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీకి పవన్ కళ్యాణ్ దంపతులు సాదర స్వాగతం పలికారు.
ఆ తర్వాత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లారు. అక్కడ బాబు కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు గడిపిన ఆయన... చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన తెలంగాణాలో జరిగే భారీ బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు.