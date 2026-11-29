డిసెంబరులో తిరుపతి జిల్లాలో ప్రధాని మోడీ పర్యటన
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వచ్చే నెలలో తిరుపతి జిల్లాలో మూడు రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన డిసెంబరు 4 నుంచి 6 వరకు జరిగే 61వ అఖిల భారత పోలీసు ఉన్నతాధికారుల సదస్సులో ప్రధాని పాల్గొననున్నారు. ఏర్పేడులోని ఐసర్లో ఈ సదస్సు జరగనుంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు మూడు రోజుల పాటు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
ప్రధాని పర్యటనలో భాగంగా, డిసెంబరు 4న రాత్రి 8.30 గంటలకు రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి ప్రధాని చేరుకుంటారు. ఆయనకు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలకనున్నారు. అనంతరం ప్రధాని ఐసర్ కేంద్రానికి చేరుకుని అక్కడే రాత్రి బస చేయనున్నారు.
డిసెంబరు 5వ తేదీ ఉదయం 8.15 గంటల నుంచి రాత్రి 9 వరకు పోలీసు సదస్సులో, 6న మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల వరకు అక్కడే జరిగే వివిధ కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని పాల్గొంటారు. డిసెంబరు 6న సాయంత్రం 5.30 గంటలకు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు.
అనంతరం ప్రధాని తిరుగు పయనం కానున్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో తిరుపతిలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రవాణా, వసతి, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్ సరఫరాపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
కాగా, తిరుపతిలో జరిగే సదస్సుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఎన్ఎస్ఏ అజిత్ ఢోబాల్ హాజరుకానున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 200 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు దీనిలో పాల్గొననున్నారు. దేశ అంతర్గత భద్రత, పోలీసు వ్యవస్థ సవాళ్లపై సదస్సులో కీలక చర్చలు జరపనున్నారు.
ప్రధానంగా సైబర్ నేరాలు, డ్రగ్స్, అక్రమ రవాణాపై ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టనున్నారు. ఉగ్రవాద ముప్పు, వ్యవస్థీకృత నేరాల నియంత్రణపై సమీక్షించనున్నారు. పోలీసు వ్యవస్థలో ఏఐ, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంపై చర్చించనున్నారు.