డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలో సదస్సు.. ప్రధాని హాజరు
తిరుపతిలో జరగనున్న డీజీపీలు, ఐజీపీల జాతీయ సదస్సుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరుకానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, నిర్ణీత గడువులోగా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. వెంకటేశ్వర్ అధికారులను ఆదేశించారు. డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతి జిల్లాలో ఈ సదస్సు జరగనుంది.
ఆదివారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, జాతీయ రాజధాని వెలుపల ఈ సదస్సు నిర్వహించడం ఇదే మొదటిసారి అని, కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమమని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్. గోవింద రావు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
వసతి, అతిథుల స్వాగతం, వీడ్కోలు ఏర్పాట్లు, భోజన సదుపాయాలు, రవాణా, నగరం సుందరీకరణ, సమాచార వ్యవస్థ వంటి అంశాలను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ కమిటీలకు ఇన్ఛార్జులుగా జాయింట్ కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీసు అధికారులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులను నియమించారు. వారికి తమ విధులు, బాధ్యతలకు సంబంధించిన ఆదేశాలను కూడా జారీ చేశారు.
తమకు అప్పగించిన పనులను బాధ్యతాయుతంగా, నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఏర్పాట్ల పురోగతిని సమీక్షించేందుకు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఓవరాల్ ఇన్చార్జ్లు, నోడల్ అధికారులను కోరారు. ప్రతి అధికారి తమకు అప్పగించిన విధులకు వ్యక్తిగత బాధ్యత వహించి, ఏర్పాట్లను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలి.