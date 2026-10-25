ఏఈ లలిత కుమారి హత్య కేసు : భర్తే ప్రధాన సూత్రధారి
శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంలో సంచలనం సృష్టించిన విద్యుత్ శాఖ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (ఏఈ) లలిత కుమారి హత్య కేసులోని మిస్టరీ వీడింది. ఈ కేసులో ఆమె భర్తే ప్రధాన నిందితుడు అని తేలింది. ఈ కేసులోని మిస్టరీని ఛేదించడంలో పోలీస్ జాగిలం కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇది నేరుగా నిందితుడిని గుర్తించి అతనివద్దకు వెళ్లి ఆగింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... గురువారం తెల్లవారుజామున లలిత కుమారి తన ఇంటి నుంచి స్కూటీపై బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే సుమారు వంద మీటర్ల దూరంలో రక్తపు మడుగులో విగతజీవిగా కనిపించింది. ఆమె తలపై బలమైన గాయాలు ఉండటంతో ఇది హత్యేనని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావించారు.
దీంతో స్థానిక పోలీసులుతో పాటు క్లూస్ టీమ్ ఆధారాలతో అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఘటనా స్థలానికి డాగ్ స్వ్కాడ్ను రప్పించారు. మృతదేహం వద్ద వాసన పసిగట్టిన జాగిలం, నేరుగా అక్కడే ఉన్న మృతురాలి భర్త రాజు వద్దకు వెళ్లి ఆగింది. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో అక్కడున్న బంధువులు, స్థానికులు నివ్వెరపోయారు.
నిజానికి లలిత కుమారి భర్తపై పోలీసులకు ముందు నుంచి అనుమానం ఉంది. జాగిలం కూడా నేరుగా అతని వద్దకే వెళ్లడంతో వారి అనుమానం మరింత బలపడింది. దీంతో తక్షణమే రాజును అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ నిమిత్తం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అయితే, రాజు వద్ద లోతుగా విచారణ జరిపితేగానీ లలిత కుమారి మృతి వెనుక ఉన్న కారణాలు తెలియవని పోలీసులు చెబుతున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత అన్ని విషయాలు వెల్లడిస్తామని వారు తెలిపారు.