శ్రీకాళహస్తిలో పోలీసును కత్తితో బెదిరించిన ఉన్మాదికి సంకెళ్లు వేసి నడిరోడ్డుపై నడిపించిన పోలీసులు, వీడియో
రాష్ట్రంలో గంజాయ్ బ్యాచ్ ఆగడాలు మితిమీరుతున్నాయి. పగలూరాత్రి అనే తేడా లేకుండా బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు. వారి ఆగడాలను ఆపేవారిపై దౌర్జన్యాలకు దిగుతున్నారు. ఇలాగే శ్రీకాళహస్తిలో ఇద్దరు యువకులు విధుల్లో వున్న పోలీసుపై కత్తితో దాడికి యత్నించి ఆయన చొక్కాను పట్టుకున్నాడు. కత్తితో పొడుస్తానంటూ బెదిరించాడు. ఐతే హెడ్ కానిస్టేబుల్ అతడి నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది.
జిల్లా ఎస్పీ దృష్టికి వెళ్లడంతో విధి నిర్వహణలో వున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ పైన దాడికి యత్నించిన యువకులను అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడిన పోలీసులు నిందితులు శ్రీనివాసులు, జితేంద్ర అనే ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు శ్రీనివాసులు చేతికి సంకెళ్లు వేసి నడిరోడ్డుపై నడిపిస్తూ శ్రీకాళహస్తి వీధుల్లో నడిపించి కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
అతడిని అలా నడిరోడ్డుపై నడిపించుకుని వెళ్తుండగా నిందితుడికి తగిన శాస్తి జరిగిందని పలువురు అన్నారు. మారణాయుధాలతో బెదిరిస్తూ నేరపూరితమైన చర్యలకు పాల్పడితే అట్లాంటి వారికి పోలీసులు తమదైన స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ వుంటుందని ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు హెచ్చరించారు.
ఉదయం కానిస్టేబుల్పై దాడి చేసిన వీడియో చూసినప్పుడే గట్టిగా అనుకున్నా..పోలీసులు వీడిని కుంటుకునేలా నడి రోడ్డు మీద నడిపించాలి అని, అనుకున్నట్టే చేశారు.— ???????????? ???????????????????????? (@Trends4TDP) August 12, 2026
పోలీసులపై చేయి చేసుకునే వాళ్లకు ఇదే గట్టి వార్నింగ్, Good Work AP Police pic.twitter.com/UwIvy4MiyQ