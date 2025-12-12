మాధురి పుట్టినరోజు: ఫామ్హౌస్లో దాడి.. మాధురిలతో పాటు కొందరికి నోటీసులు
ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి జంట మళ్లీ వార్తల్లోకి ఎక్కారు. మాధురి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురువారం రాత్రి మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో నిర్వహించిన పార్టీపై పోలీసులు దాడి చేశారని సమాచారం. అనుమతి లేకుండా మద్యం, హుక్కా పరికరాలతో పార్టీ చేసుకుంటున్నారనే సమాచారంతో ఈ ఆకస్మిక తనిఖీ జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో వీరిద్దరూ పోలీసుల అదుపులోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం.
అనుమతి లేకుండా మద్యం తీసుకుంటున్నారనే సమాచారంతో.. ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడి చేసి, దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురితో పాటు మరి కొందరిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అమలాపురంకి చెందిన పార్థసారథి అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్లో ఉంటూ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా గురువారం మొయినబాద్ మండలంలోని పెండెంట్ ఫార్మ్ హౌస్లో పార్టీ నిర్వహించాడు.
అనుమతి తీసుకోకుండా ఈ పార్టీ నిర్వహించినందున నిర్వాహకుడు పార్థసారథి, పార్టీ పాల్గొన్న దువ్వాడ శ్రీనివాస్, మాధురిలతో పాటు మరి కొందరికి నోటీసులు ఇచ్చి పంపడం జరిగింది అని పోలీసులు తెలిపారు. ఎలాంటి అనుమతి లేని 10 విదేశీ మద్యం బాటిళ్లు, ఏడు హుక్కా పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది.