శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026 (14:48 IST)

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాస్టర్ ఇంట్లో గది నిండా రూ. 500 నోట్ల కట్టలు, పోలీసులు షాక్

Room Packed with Bundles of ₹500 Notes
ఓ గ్రామానికి చెందిన చిన్న చర్చిలో పాస్టర్‌గా వుంటున్న ఘంటా జాన్ బాబూరావు ఇంట్లోని ఓ గదిలో అన్నీ రూ. 500 నోట్ల కట్టలు సుమారు రెండున్నర కోట్ల వరకూ బైటపడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం లక్ష్మణేశ్వరం పంచాయతీ పీచుపాలేనికి చెందిన ఓ చర్చిలో గంటా జాన్ బాబూరావు పాస్టర్ గా వుంటున్నారు. ఐతే ఆయన ఇటీవలి కాలంలో భారీగా ఆస్తులు కొంటున్నట్లు తెలిసింది.
 
ఒక్కసారిగా ఆస్తులను ఆర్జించేందుకు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అని గ్రామ ప్రజల చర్చించుకోవడం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో ఆయన అల్లుడు హైదరాబాద్ నుంచి రూ. 50 లక్షలు తీసుకువస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీనితో పోలీసులు గ్రామానికి వచ్చారు. పాస్టర్ బాబూరావు ఇంట్లో తనిఖీ చేయగా సుమారు రూ. 2.7 కోట్ల మేరకు అన్నీ 500 కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు బైటపడ్డాయి.
 
ఈ డబ్బుకి లెక్కలను చూపించమని అడగటంతో బాబూరావు పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పాడు. దీనితో ఆ డబ్బును సీజ్ చేసారు పోలీసులు. కాగా ఇంత డబ్బు రావడం వెనుక హవాలా ఏమైనా వుందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

మత్సకారుల జీవితాలలో మరో కోణంగా తెరచాప చిత్రం రివ్యూసాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫీ: అజీమ్ & వెంకట్, సంగీత దర్శకుడు: ప్రజాల్ క్రిష్, ఎడిటింగ్: రాజు బోడసింగి, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్: ఎంఎల్ రాజా, పి.ఆర్.:మధు VR డిజిటల్ మీడియా, నిర్మాత: కైలాష్ దుర్గం కథ-స్క్రీన్ ప్లే-దర్శకత్వం: జోయెల్ జార్జ్. బేనర్: అనన్య క్రియేషన్స్.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ఐ యామ్ గేమ్ షూటింగ్ పూర్తి, ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ ఐ యామ్ గేమ్ చిత్ర షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ 11 నెలల పాటు, సుమారు 156 రోజుల పాటు సాగింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా ప్రదేశాలలో చిత్రీకరించారు. నహాస్ హిదాయత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, ఆగస్టు 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు : అప్రూవర్‌గా మారుతానంటున్న బాలీవుడ్ నటిఆర్థిక నేరస్థుడు సుఖేశ్ చంద్రశేఖర్‍‌కు రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్‌ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోన్న బాలీవుడ్‌ నటి జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ అప్రూవర్‌గా మారేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకు అనుమతివ్వాలంటూ ఢిల్లీ కోర్టును అభ్యర్థించారు. అయితే, ఇందుకోసం ముందుగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌‌ను సంప్రదించాలని నటికి న్యాయస్థానం సూచించింది.

Venky: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్ గురించి చిత్ర టీమ్ ఓ ఫొటోను విడుదల చేసింది. రైల్వేస్టేషన్ సెట్లో వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లు మాట్లాడుతూ కనిపించే ఫోటో అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో, మసక వెలుతురులో ఉన్న ఏసీ టూ-టైర్ రైలు సెట్ మధ్యలో ఈ తండ్రీకొడుకులు మాట్లాడుకుంటున్న ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో కనిపిస్తోంది.

JD Ckaravarthi: చేతబడి ఐదు భాషల ఆడియో రైట్స్ దక్కించుకున్న సెన్సేషన్ సరిగమజేడీ చక్రవర్తి ప్రధాన పాత్రలో రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఆధారంగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రానికి ‘‘చేతబడి” అనే టైటిల్‌ను రివీల్ చేశారు. M3 Media మరియు Maha Movies సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. మహర్షి కూండ్ల ప్రెజెంట్స్‌లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సూర్యాస్ రచన, దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, మహేంద్ర నాథ్ కూండ్ల నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అచ్చు రాజమణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సినిమాటోగ్రఫీ మిర్లాన్ నసీర్, ఎడిటింగ్ వంశీ నిర్వహిస్తున్నారు. రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా బాణామతి బ్యాక్ డ్రాప్ లో రూపొందుతున్న ఈ ఆసక్తికరమైన చిత్రం

Watch More Videos

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్హైదరాబాద్: మనకు స్విజ్జర్లాండ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రిస్ట్ వాచ్ లే. అలాంటి దేశంలో ప్రముఖ వాచ్ ల సంస్థ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరూ చెప్పేది బ్లాంక్ పెయిన్. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల్ వాచ్ కంపెనీ, స్విస్ కు చెందన బ్లాంక్ పెయిన్ భాగస్వామ్యంతో.. ఏప్రిల్ 10, 2026న ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ద్వారా తమ తాజా విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్‌‌ను హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. భారతీయ విలాసవంతమైన గడియారాల ప్రపంచంలో ఈ బ్రాండ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది.

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com