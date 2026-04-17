పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాస్టర్ ఇంట్లో గది నిండా రూ. 500 నోట్ల కట్టలు, పోలీసులు షాక్
ఓ గ్రామానికి చెందిన చిన్న చర్చిలో పాస్టర్గా వుంటున్న ఘంటా జాన్ బాబూరావు ఇంట్లోని ఓ గదిలో అన్నీ రూ. 500 నోట్ల కట్టలు సుమారు రెండున్నర కోట్ల వరకూ బైటపడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం లక్ష్మణేశ్వరం పంచాయతీ పీచుపాలేనికి చెందిన ఓ చర్చిలో గంటా జాన్ బాబూరావు పాస్టర్ గా వుంటున్నారు. ఐతే ఆయన ఇటీవలి కాలంలో భారీగా ఆస్తులు కొంటున్నట్లు తెలిసింది.
ఒక్కసారిగా ఆస్తులను ఆర్జించేందుకు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అని గ్రామ ప్రజల చర్చించుకోవడం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో ఆయన అల్లుడు హైదరాబాద్ నుంచి రూ. 50 లక్షలు తీసుకువస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీనితో పోలీసులు గ్రామానికి వచ్చారు. పాస్టర్ బాబూరావు ఇంట్లో తనిఖీ చేయగా సుమారు రూ. 2.7 కోట్ల మేరకు అన్నీ 500 కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు బైటపడ్డాయి.
ఈ డబ్బుకి లెక్కలను చూపించమని అడగటంతో బాబూరావు పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పాడు. దీనితో ఆ డబ్బును సీజ్ చేసారు పోలీసులు. కాగా ఇంత డబ్బు రావడం వెనుక హవాలా ఏమైనా వుందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.