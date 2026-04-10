సోషల్ మీడియా పోస్టులు.. పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా? హైకోర్టు ప్రశ్న
సోషల్ మీడియాలో దూషణాత్మక, అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు పెరిగిపోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పోలీసులపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. ఈ విషయంలో పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా అని ప్రశ్నించింది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సజ్జల భార్గవ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా, అటువంటి కంటెంట్ను నియంత్రించడంలో విఫలమవడంపై కోర్టు తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రజలు నిర్భయంగా అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను ఎలా పోస్ట్ చేస్తున్నారని, పోలీసులు సరిగ్గా వ్యవహరించకపోవడం వల్లే ఇలా జరుగుతోందా అని న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు. విజయవాడలో రెచ్చగొట్టే ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లను ప్రస్తావిస్తూ, అటువంటి సంఘటనలు చట్టాల అమలులో తీవ్రమైన లోపాలను సూచిస్తున్నాయని కోర్టు స్పష్టంగా సూచించింది.
సోషల్ మీడియా ఉల్లంఘనలను పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం ప్రజలను మరింత రెచ్చగొడుతోందని వ్యాఖ్యానించింది. కోర్టు ప్రకారం, గతంలోని కేసులను సరిగ్గా దర్యాప్తు చేసి కోర్టుకు తీసుకువచ్చి ఉంటే, ఇలాంటి ప్రవర్తన కొనసాగేది కాదు. ముఖ్యమంత్రిని అవమానించడం అంటే రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానించడంతో సమానమని హైకోర్టు గట్టిగా స్పష్టం చేసింది.
సైద్ధాంతిక విభేదాలు ఆమోదయోగ్యమే కానీ, వ్యక్తిగత, కుటుంబ ఆధారిత దాడులను సహించలేమని పేర్కొంది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులపై అభ్యంతరకరమైన పోస్టులకు సంబంధించిన 2020 నాటి కేసును కోర్టు గుర్తుచేసుకుంది. ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించినప్పటికీ, సరైన ఫలితం రాలేదు.
ఇది నేరస్థులను ప్రోత్సహించిందని కోర్టు పేర్కొంది. ప్రారంభ దశలోనే కఠిన చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ఇలాంటి పునరావృత ఘటనలను నివారించగలిగేదని చెబుతూ, పోలీసులు, సీఐడీ, చివరికి సీబీఐ వైఖరిని కూడా న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు. సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేసేవారిలో అమలు చేసే చర్యలు భయాన్ని కలిగించాలని కోర్టు హెచ్చరించింది.
విచారణ సందర్భంగా, సజ్జల భార్గవ రెడ్డిపై జారీ చేసిన లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ను కూడా కోర్టు పరిశీలించింది. సరైన నోటీసులు ఇచ్చారా, ఆయన దర్యాప్తుకు సహకరించలేదనడానికి రుజువులు ఉన్నాయా అని ప్రశ్నించింది. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత, జస్టిస్ బట్టు దేవనంద్ తీర్పును రిజర్వ్ చేశారు. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ అంటే దూషించే స్వేచ్ఛ కాదని, బలహీనమైన అమలు కేవలం దుర్వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.