తల్లి - చెల్లిని బెంగుళూరు రోడ్లపై నిలబెట్టిన జగన్.. కోర్టు ఆదేశాలతో (వీడియో)
తన చెల్లి వైఎస్ షర్మిలను, ఆమెతో కలిసి వెళ్లిన తల్లి వైఎస్ విజయమ్మను బెంగుళూరు నగర రహదారిపై నిలబెట్టారు. బెంగుళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్కు వెళ్లకుండా కోర్టు ఆదేశాల మేరకు బెంగుళూరు పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులతో విజయమ్మ, షర్మిలలు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ ఘటన ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్గా మారింది.
యలహంక ప్యాలెస్కు వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని, దయచేసి కోర్టు ఆదేశాలను పాటించాలని షర్మిలకు పోలీసులు సూచించారు. బెంగుళూరు విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన ఆమెను యలహంక వెళ్లే రోడ్డులోకి అనుమతించకుండా, బెంగుళూరు నగరంలోకి వెళ్లేలా వాహనాలను దారి మళ్లించారు. దీంతో షర్మిల పోలీసులతో వాగ్వానికి దిగారు. చివరికి ఆమె ఓ ప్రైవేటు హోటల్ బయలుదేరారు. షర్మిల, బెంగుళూరు వస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ముందుగానే, విమానాశ్రయం, యలహంక ప్యాలెస్ వద్ద భారీగా మొహరించారు.
పెళ్లి పనుల్లో భాగంగా, షర్మిల మూడు రోజుల కింద యలహంక ప్యాలెస్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను ప్యాలెస్లో అడుగుపెట్టకుండా అడ్డుకునేందుకు జగన్ సిలికాన్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ప్రతినిధి భీమిశెట్టి రమేష్ బాబుతో జగన్ పిటిషన్ వేయించారు. ఈ సంస్థలో 2017 ఫిబ్రవరి 16వరకు భారతి డైరక్టరుగా ఉన్నారు. భగవత్ సన్నిధి ఎస్టేట్స్ ఎల్.ఎల్.పిలో రమేష్ బాబు, భారతి ప్రస్తుతం డైరెక్టర్లుగా కొనసాగుతున్నారు.
BIG BREAKING బెంగళూరు APCC చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డిని బెంగళూరు లోని ఎయిర్ ఫోర్స్ క్రాస్ వద్ద అడ్డుకున్న పోలీసులు యెలహంక నివాసం వైపు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న పోలీసులు నా నివాసానికి వెళితే తప్పు ఏంటి అని పోలీసులను అడిగిన PCC చీఫ్ https://t.co/GropCyuzoZ— ASHOK VEMULAPALLI (@ashuvemulapalli) November 22, 2026