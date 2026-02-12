అయ్యా సీఎం సారూ, తిరుపతిలో పేదోళ్ల పిల్లల్ని వ్యభిచారంలో దింపుతున్నారు: మహిళ ఆక్రందన
తిరుపతిలో తను పొట్టకూటి కోసం పనులు చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాననీ, తన బిడ్డను కొందరు కిడ్నాప్ చేసి వ్యభిచార కూపంలోకి దించారంటూ ఓ మహిళ తీవ్ర ఆవేదనతో మీడియా ముందు చెపుతూ కనిపించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నా బిడ్డను కాపాడంటూ పిచ్చికుక్కలా తిరిగాను. హోంమంత్రిని మూడుసార్లు కలిసాను.
నా కూతుర్ని గత రెండేళ్లుగా బలవంతంగా వ్యభిచార కూపంలోకి దించి చేయిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ను కలవనివ్వడంలేదు. నా కుమార్తెను కాపాడాలంటూ పోలీసు అధికారులకు చెప్పాను. అయ్యా సీఎం సారూ... తిరుపతిలోని పేదోళ్ల ఆడపిల్లలకి డ్రగ్స్ అలవాటు చేస్తున్నారు. వారిని కిడ్నాప్ చేసి వ్యభిచారంలోకి బలవంతంగా దించుతున్నారు. మీరే కాపాడాలి అంటూ ఆమె కన్నీటిపర్యంతమైంది.