పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్న సందేశంలో, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Pawan Kalyan
పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న కృషిని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. ఆయన కీలక సంస్కరణలను ప్రవేశపెడుతూ, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారని కొనియాడారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో రహదారి అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడం, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడం లక్ష్యంగా చేపట్టిన కొత్త కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని తెలిపారు. గ్రామీణాభివృద్ధి, రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న కృషిని ఆయన అభినందించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, పలువురు రాజకీయ నాయకులు ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్కు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తన పుట్టినరోజు సందేశంలో పవన్ కళ్యాణ్కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం, సంతోషం కలగాలని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సేవకే అంకితమైన సుదీర్ఘ జీవితాన్ని గడపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
వీరితో పాటు పలువురు ఇతర నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అభిమానులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయన విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు.