ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనం
అమరావతి - నంద్యాల జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో బొలెరో వాహనంలోని డ్రైవర్ మంటల్లో కాలిబూడిదైపోయాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు....
తుని నుంచి జీడిపప్పు లోడుతో అనంతపురం వైపు వెళుతున్న బొలెరో వాహనం ముందుగా వెళుతున్న గుర్తు తెలియని వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బొలెరో వాహనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో డ్రైవర్ తప్పించుకునేందుకు వీలులేకుండా పోయింది. దీంతో డ్రైవర్ మంటల్లో సజీవదహనమయ్యాడు. మృతుడుని స్వామి (50)గా గుర్తించారు.
ఈ ప్రమాదంలో కందిపల్లి జయరామిరెడ్డి అనే వ్యక్తి స్వల్పంగా గాయపడగా, అతడిని 108 అంబులెన్స్లో గిద్దలూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపకదళ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. రాచర్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. అలాగే, జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా పోలీసులు వాహనాలను క్రమబద్దీకరించారు.