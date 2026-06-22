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ప్రేయసిపై అనుమానం.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ప్రేమికుడు
అద్దంకిలోని పోతురాజుగండి ప్రాంతంలో, తన ప్రేమికురాలికి మరొక వ్యక్తితో సంబంధం ఉందన్న అనుమానంతో ఒక యువకుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. డ్యాన్స్ మాస్టర్గా పనిచేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్న 23 ఏళ్ల దార్సి సుభాష్ (అలియాస్ నందు) ఈ ఘటనలో మరణించాడు.
నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలం చెంచువానిపాలేనికి చెందిన దార్సికి, గుంటూరులోని అరుంధతిపేటకు చెందిన ఒక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది. గత నాలుగేళ్లుగా వారు లివ్-ఇన్ సంబంధంలో ఉన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి వివిధ కార్యక్రమాలకు వెళ్తూ జీవనం సాగించేవారు. అయితే, కాలక్రమేణా దార్సి తన ప్రేమికురాలిపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు.
శనివారం నాడు, ఆ జంట ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్లి అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఆ తర్వాత, తాను తన స్వగ్రామానికి వెళ్తున్నానని తన ప్రేమికురాలికి చెప్పి అతను ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చాడు. తన ప్రేమికురాలిపై అతనికి ఉన్న అనుమానం గురించి తెలుసుకున్న వారు, అతనికి నచ్చజెప్పి కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉండమని సూచించి ఇంటికి పంపించారు. కానీ, దార్సి మద్యం సేవించి సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకున్నాడు.
ఆదివారం తెల్లవారుజామున, ఫ్యాన్కు వేలాడుతున్న దార్సిని చూసిన అతని ప్రేమికురాలు కేకలు వేయడంతో, చుట్టుపక్కల వారు అక్కడికి పరుగెత్తుకు వచ్చారు. ఒక ఆర్ఎంపీ అక్కడికి వచ్చి దార్సి అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. దార్సి తండ్రి శ్రీనివాసులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు.
NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
Tej Sajja: హనుమంతుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ : సాయి దుర్గ తేజ్
హీరో తేజ సజ్జ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై కె.నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2024లో విడుదలై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో పాన్ ఇండియా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న 3Dలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ 3D ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.
Allani Sridhar: పిల్లల సినిమాలులేవనే బాధ వుంది;.ఏఐ టెక్నాలజీ 24 క్రాఫ్ట్స్ని కిల్ చేయదు : అల్లాణి శ్రీధర్
ఏఐ స్టూడియోస్ పెట్టి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రముఖ వ్యక్తి బయోపిక్ చేస్తున్నాము. ఒక పెద్ద కంఎనీతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. అది అధికారికంగా వాళ్ళు ఎనౌన్స్ చేస్తారు అని కొమరం భీమ్ ఫేమ్ దర్శకుడు అల్లాణి శ్రీధర్ అన్నారు. జూన్ 24న అల్లాణి శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లింఛాంబర్లో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.