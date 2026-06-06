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నోరు మూసుకోండి.. నాగబాబు కామెంట్లపై ప్రకాష్ రాజ్ ఫైర్.. గొర్రెలం కాదని...?
రాజకీయాల్లో నాయకుడు తీసుకునే నిర్ణయమే తుది నిర్ణయంగా మారుతుందని.. ఎలాంటి బేషజాలు లేకుండా కార్యకర్తలు నోరు మూసుకొని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వెంటే నడవాలని పిలుపునిచ్చారు జనసేన పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబు.
నాగబాబు చేసిన ఈ నోరు మూసుకోండి.. వ్యాఖ్యలపై బహుభాషా నటుడు, సామాజిక అంశాలపై స్పందించే ప్రకాశ్ రాజ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కార్యకర్తలు బానిసలు కాదని, బానిసలుగా బతకడానికి గొర్రెలం కాదని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి బెదిరింపు ధోరణి రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి, ప్రశ్నించడం అనేది పౌరుడిగా మా హక్కు, ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ నాయకుడైనా ప్రజలకు, క్యాడర్కు సమాధానం చెప్పాల్సిందేనని ప్రకాశ్ రాజ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
నాగబాబు వ్యాఖ్యలు ఒకవైపు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారగా, మరోవైపు ఈ వివాదంలోకి ప్రకాశ్ రాజ్ ఎంటర్ అవ్వడంపై జనసేన శ్రేణులు మండిపడుతున్నాయి. ఇది జనసేన పార్టీ అంతర్గత విషయమని, నాయకత్వానికి-క్యాడర్కు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఉద్దేశించి నాగబాబు మాట్లాడితే, ఇందులో ప్రకాశ్ రాజ్కు ఏం సంబంధం అంటూ వారు నిలదీస్తున్నారు.
Vijay Deverakonda: వంద రోజుల షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి
19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.
మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్పై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు.
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Devi Sri Prasad: పేపర్ లోని వార్తలనే ట్యూన్స్గా మార్చేవాడిని, పవన్ కళ్యాణ్ తో జీసస్ చేయాలనుకున్నాం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
నేను సింగీతం గారికి వీరాభిమానిని. ఆయన లెజెండ్. నాన్నగారిని కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్లు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను ఆరాధనగా చూసేవాడిని. చాలా ఏళ్ల క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో జీసస్పై ఒక సినిమా అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది జరగలేదు. ఆ సమయంలో సింగీతం గారు మా స్టూడియోకు వచ్చి ‘సింగ్ గీతం’ ఐడియా చెప్పారు. అది వినగానే నాకు చాలా థ్రిల్గా అనిపించింది. ఎప్పుడైనా ఆ సినిమా చేయాలని అనిపించింది అని రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అన్నారు.
Dhootha 2: నాగార్జున క్లాప్తో అమేజాన్ ప్రైమ్ దూత 2 ప్రారంభం
యువ సామ్రాట్ నాగచైతన్య అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైన సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్ దూతతో ఓటీటీలో సంచలన అరంగేట్రం చేశారు. దూత ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని గ్లోబల్ ఫెనామెనాన్గా నిలిచింది. తొలి సీజన్ నాగచైతన్యకు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, నటుడిగా ఆయనలోని మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీతో తన అనుబంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, నాగచైతన్య సీక్వెల్ కోసం నిర్మాతగానూ మారుతున్నారు. శరత్ మరార్తో కలిసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.