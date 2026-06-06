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  4. Prakash Raj counters Nagababu with not slaves remark
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (13:42 IST)

నోరు మూసుకోండి.. నాగబాబు కామెంట్లపై ప్రకాష్ రాజ్ ఫైర్.. గొర్రెలం కాదని...?

Prakash Raj
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (13:39 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (13:42 IST)
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రాజకీయాల్లో నాయకుడు తీసుకునే నిర్ణయమే తుది నిర్ణయంగా మారుతుందని.. ఎలాంటి బేషజాలు లేకుండా కార్యకర్తలు నోరు మూసుకొని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వెంటే నడవాలని పిలుపునిచ్చారు జనసేన పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబు. 
 
నాగబాబు చేసిన ఈ నోరు మూసుకోండి.. వ్యాఖ్యలపై బహుభాషా నటుడు, సామాజిక అంశాలపై స్పందించే ప్రకాశ్ రాజ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కార్యకర్తలు బానిసలు కాదని, బానిసలుగా బతకడానికి గొర్రెలం కాదని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి బెదిరింపు ధోరణి రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి, ప్రశ్నించడం అనేది పౌరుడిగా మా హక్కు, ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ నాయకుడైనా ప్రజలకు, క్యాడర్‌కు సమాధానం చెప్పాల్సిందేనని ప్రకాశ్ రాజ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. 
 
నాగబాబు వ్యాఖ్యలు ఒకవైపు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారగా, మరోవైపు ఈ వివాదంలోకి ప్రకాశ్ రాజ్ ఎంటర్ అవ్వడంపై జనసేన శ్రేణులు మండిపడుతున్నాయి. ఇది జనసేన పార్టీ అంతర్గత విషయమని, నాయకత్వానికి-క్యాడర్‌కు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఉద్దేశించి నాగబాబు మాట్లాడితే, ఇందులో ప్రకాశ్ రాజ్‌కు ఏం సంబంధం అంటూ వారు నిలదీస్తున్నారు.
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సెల్వి

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