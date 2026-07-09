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రావణుడిలా ప్రశ్న రావణ్... 10 మంది యువతులపై లైంగిక వేధింపులు?
బచ్చలకూర జోసెఫ్ అనే పేరును ప్రశ్న రావణ్ అనే మారుపేరుతో యూ ట్యూబ్ లో పలు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసి అరెస్టయ్యాడు. పోలీసులు అతడి ఫోనుని పరిశీలించగా పలు షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ డేటాలో కీలక ఆధారాలు వున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రావణ్ అమాయక యువతులను లైంగిక వేధింపులకు గురి చేసినట్లు సమాచారం.
అతడి ఫోనులో అశ్లీల వీడియోలు వున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపధ్యంలో పిఠాపురం పోలీసులు ప్రశ్న రావణ్ను జూలై 1వ తేదీన అరెస్టు చేసారు. ఐతే తను అరెస్ట్ కాగానే తన ఫోనులో వున్న డేటాను డిలీట్ చేసినట్లు పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఫోన్ డేటా కోసం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపారు పోలీసులు.
బాధితులను గుర్తించి వారిని పిలిచి విచారిస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. రావణ్ ను మరింత లోతుగా విచారించేందుకు 10 రోజుల పోలీసు కస్టడీని కోరారు.
చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. జూలై 10 మూవీ విడుదలవుతున్న తరుణంలో మరింత హైప్ పెంచేందుకు రిలీజ్ ట్రైలర్ను తీసుకు వచ్చారు మేకర్స్. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Toxic song: యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా తబాహీ సాంగ్
మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ కలిసి 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలోని తొలి పాట 'తబాహీ' అఫీషియల్ మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశాయి. ఆడియో విడుదలైనప్పటి నుంచే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ పాటకు ఇప్పుడు విజువల్ రూపం రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది.
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.