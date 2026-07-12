  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Prashna Ravan's Laptops, mobile phones and Hard Disks Seized
Written By ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (09:49 IST)

రావణ్ చుట్టూ బిగిస్తున్న ఉచ్చు - మొబైల్ ఫోను, ల్యాప్‌టాప్‌లో ఏముంది?

prshna ravan
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (09:49 IST)
google-news
వివాదాస్పద యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్‌ అలియాస్‌ ప్రశ్న రావణ్‌ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటోంది. ఇప్పటికే అతని ఫోన్‌లో పలువురు యువతలతో అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా గడిపిన వీడియోలు వెలుగు చూశాయి. బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్‌ చేయించారు. ఇప్పుడు అతని ల్యాప్‌ట్యాప్‌ను కూడా రీజనల్‌ ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌రేటరీకి పంపించి డేటా విశ్లేషణ చేయిస్తున్నారు. 
 
రావణ్‌పై ఇప్పటికే పిఠాపురం, సర్పవరంతో పాటు పలు పోలీస్ స్టేషన్‌లలో కేసులు నమోదైవున్న విషయం తెల్సిందే. వీటిలో పలు కేసుల్లో మాత్రం బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఉపా చట్టం కింద గన్నవరం పోలీసులు అరెస్టు చేయగా ప్రస్తుతం నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. 
 
హిందూ దేవతలను, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ను కించపరచడం, పిల్లల మధ్య గొడవను కుల వివక్షగా చిత్రీకరించడం, నిషేధిత మావోయిస్టు సంస్థకు మద్దతు చేసిన ప్రసంగాల వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్‌లోడ్‌ చేశారు. వీటిపై కాకినాడ జిల్లాలో కేసుల నమోదు తర్వాత వివాదస్పద వీడియోల్లో చాలా వరకు ఫోన్, ల్యాప్‌ట్యాప్‌ నుంచి డిలీట్‌ చేశారు. 
 
తొలగించిన వీడియోల్లో ఇంకా ఏమున్నాయ్, అతనితో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించిన వారి వివరాలు, కేసుకు సంబంధించి ఇతర సమచారం ఏమైనా ఉన్నాయన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. రావణ్‌ ల్యాప్‌టాప్‌ను విశాఖ ప్రాంతీయ ఫోరెన్సిన్‌ సైన్స్‌ ల్యాబరేటరీకి (ఆర్‌ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌) పంపించారు. తొలుత ఆ ల్యాప్‌టాప్‌లో తొలగించిన సమాచారం విశ్లేషణ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని కోరారు. 
 
తాజాగా శుక్రవారం మరికొన్ని ప్రశ్నావళిని ఆర్‌ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌కు పంపించి ఆ దిశగా డేటా రికవరీ చేయాలని సూచించారు. ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక ఆధారంగా కీలక సమాచారం దొరికితే రావణ్‌పై అదనపు సెక్షన్లు నమోదు చేయిస్తామని పోలీసులంటున్నారు.  
About Writer
ఠాగూర్

జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి

జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవిVeteran playback singer S Janaki garu passed away, దక్షిణ భారత గానకోకిల ఎస్ జానకి (S Janaki) ఇకలేరు. వయసు సంబంధ సమస్యలు కారణంగా ఆమె కన్నుమూసినట్లు ఆమె మనవరాలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే తెలుగు సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాలను తెలియజేసారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి పేర్కొంటూ.... నా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మరపురాని పాటలకు ఆమె తన అపురూపమైన గాత్రాన్ని అందించారు. మేము తెరపై పలికించిన ఎన్నో భావోద్వేగాలకు ప్రాణం పోసింది ఆమె స్వరమే.

Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స

Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్సపవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. రెండు భుజాలకీ రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్... తొలుత కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 2016లో తగిలిన గాయాలకు తోడు... పోరాట యాత్ర నుంచి గత ఎన్నికల ప్రచారం వరకూ పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు చేతులుపట్టి లాగడంతో తీవ్రమైన రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్ అయ్యాయి. అని సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేశారు.

అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది

అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉందిఅఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్‌గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌తో సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.

Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ

Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది‌. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.

ఏడుగురు మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ తో హ్యాపీ జర్నీ

ఏడుగురు మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ తో హ్యాపీ జర్నీరొటీన్ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా మహిళల భావోద్వేగాలను ప్రధానంగా తీసుకుని రూపొందుతున్న చిత్రం 'హ్యాపీ జర్నీ'. ఏడు మంది మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, యాంకర్ ఝాన్సీ, పాయల్ రాధాకృష్ణ, జినీషా అలిశెట్టి, రూపా శ్రీనివాస్, సునైనా ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.