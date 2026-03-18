ప్రి-వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ పిచ్చి పీక్స్, చచ్చినట్లు నీళ్లలో పడివున్న వరుడు, వధువు
ఈమధ్య కాలంలో వివాహానికి ముందు ప్రి-వెడ్డింగ్ షూట్ అంటూ పలు జంటలు భారీగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఫోటోషూట్ చేస్తూ కొందరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న ఘటనలు కూడా జరిగాయి. ప్రమాదకర వాటర్ ఫాల్స్ వద్ద నిలబడి ఫోటోషూట్, వీడియో షూట్ చేస్తున్న క్రమంలో ఓ జంట నీటిలో కొట్టుకునిపోయి మృతి చెందారు. ఐనప్పటికీ కొత్తకొత్త ఐడియాలతో కాబోయే భార్యాభర్తలు మాత్రం ప్రి-వెడ్డింగ్ షూట్ చేస్తూనే వున్నారు.
తాజాగా ఓ ప్రి-వెడ్డింగ్ వీడియో షూట్ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ జంట నీటిలో తేలియాడుతూ వీడియో షూట్ చేసుకున్నారు. ఐతే ఈ వీడియో షూట్ చూసిన కొంతమంది నెటిజన్లు... వాళ్లను చూసి నీటిలో పడి చచ్చిపోయి ఇలా తేలియాడుతున్నారేమో అనుకున్నాం.. ఇది వీడియో షూటా అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసారు. మరికొందరైతే... ఈ ప్రి-వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ పిచ్చి పరాకాష్టకు చేరిపోయిందని సెటైర్లు వేస్తున్నారు.