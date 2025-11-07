నవంబర్ 21న తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము
భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా నవంబర్ 21న తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేయనున్నారు. రాష్ట్రపతి నవంబర్ 20న మొదట తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. తరువాత తిరుమలకు వెళతారు.
నవంబర్ 21న, ఆలయ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి, ఆమె శ్రీ భూవరాహ స్వామి ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేస్తారు. తర్వాత దర్శనం కోసం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా, టిటిడి అదనపు కార్యనిర్వాహక అధికారి సిహెచ్. వెంకయ్య చౌదరి గురువారం తిరుమలలోని శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
రెండు రోజుల షెడ్యూల్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అన్ని ఏర్పాట్లు సమన్వయంతో, జాగ్రత్తగా జరిగేలా చూడాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.