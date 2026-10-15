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  4. President Murmu: Women to Help Make India Developed by 2047
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (19:01 IST)

2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్.. మహిళలదే కీలకపాత్ర.. రాష్ట్రపతి

President Murmu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (19:01 IST)
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President Murmu
విజయవాడలోని పున్నమి ఘాట్‌లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ సరస్ మేళాను ప్రారంభించారు. భారతదేశ అభివృద్ధిలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశ నిర్మాణానికి వారి పురోగతి చాలా అవసరమని ఆమె అన్నారు.
 
విజయవాడను సందర్శించి, కనక దుర్గ అమ్మవారికి పూజలు చేయడం తనకు సంతోషంగా ఉందని ముర్ము తెలిపారు. ఆమె మేళాలోని స్టాల్స్‌ను కూడా సందర్శించి, మహిళలతో వారి ఉత్పత్తుల గురించి మాట్లాడారు. ఆమె ఒక చీర కొనుగోలు చేసి, డిజిటల్ పద్ధతిలో చెల్లింపు చేశారు.
 
2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశమనే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో మహిళల పాత్ర కీలకమని ముర్ము అన్నారు. 
గ్రామీణ మహిళలు తమ ఆదాయాన్ని, నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడంలో స్వయం సహాయక బృందాల పాత్రను ఆమె ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. 
 
మహిళలు ఇప్పుడు వ్యవసాయం, వ్యాపారం, కుటుంబ ఆర్థిక నిర్ణయాలలో పాలుపంచుకుంటున్నారు. వారు డిజిటల్ సేవలు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలలో కూడా కొత్త అవకాశాలను పొందుతున్నారు. తమ పెట్టుబడులు, లాభాలు, భవిష్యత్ వ్యాపార ప్రణాళికలను నమోదు చేసుకోవడానికి ల్యాప్‌టాప్‌లను ఉపయోగించే గ్రామీణ మహిళలను కలిసిన విషయాన్ని రాష్ట్రపతి గుర్తుచేసుకున్నారు. మహిళలు ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధి సాధించి, తమ కుటుంబాల, దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడాలని రాష్ట్రపతి ప్రోత్సహించారు.
 
14 రోజుల పాటు జరిగే జాతీయ సరస్ మేళా అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇందులో భారత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్వయం సహాయక బృందాల మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించే 650 స్టాళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రదర్శనలో సందర్శకులు చేనేత ఉత్పత్తులు, హస్తకళలు, సహజ ఉత్పత్తులను చూడవచ్చు. 
 
మహిళలు ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి సహాయపడేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ఉత్పత్తులను స్వయం ఏపీ బ్రాండ్ క్రింద ప్రోత్సహిస్తోంది. గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, రామ్ మోహన్ నాయుడు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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