సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...
పవన్ కల్యాణ్ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాష్ట్రంలోని ప్రతి రోడ్డును గుంతలు లేని రోడ్లుగా మారుస్తున్నారు. పంచాయతీల పనితీరును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని జగ్గయ్యచెరువు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పిఠాపురం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జగ్గయ్యచెరువు పధిలో అన్నిచోట్లా రోడ్లు నున్నగా వేస్తున్నారు. డ్రైనేజిలు వేస్తున్నారు. గతంలో సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. చక్కగా అన్నీ చేసేస్తున్నారు.
పవన్ కల్యాణ్ గారు ఇక్కడికి రాకపోయినా పనులన్నీ జరిగిపోతున్నాయి. ఆయనకు ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే డబ్బులను కూడా ప్రజలకే పంచుతున్నారు కదండీ. ఇంతకంటే ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి. గతంలో ఇక్కడ గెలిచినోళ్లు ఒక్క పనైనా చేసారా, ఇప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ గారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.