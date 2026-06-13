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  4. Private Bus Catches Fire Near Tada in Tirupati District, Passengers Escape Unhurt
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (13:48 IST)

తడా హైవేలో అగ్ని ప్రమాదం.. పూర్తిగా కాలిపోయిన ప్రైవేట్ బస్సు.. ఏమైంది?

tada bus accident
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (13:47 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (13:48 IST)
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తిరుపతి జిల్లాలోని తడ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై శనివారం జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఒక ప్రైవేట్ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. శ్రీ సిటీలో తమ విధులను ముగించుకుని సూళ్లూరుపేటకు తిరిగి వెళ్తున్న కార్మికులతో ఈ బస్సు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. వాహనం తడా సమీపానికి చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు వెంటనే బస్సు నుండి బయటకు రావడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. 
 
నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు బస్సు అంతటా వ్యాపించి, దానిని పూర్తిగా దహించివేశాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పారు. 
 
అయితే, మంటలను అదుపులోకి తెచ్చే సమయానికి బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అగ్నిప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. అధికారులు దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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సెల్వి

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