ఏపీ, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రుల మాటల యుద్ధం.. నారా లోకేష్ వర్సెస్ ఖర్గే కౌంటర్లు
Nara Lokesh_Priyank Kharge
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తమ తమ రాష్ట్రాలకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై వాగ్వాదానికి దిగారు. బెంగళూరులో మౌలిక సదుపాయాల సమస్యను ప్రస్తావిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు అనువైన గమ్యస్థానంగా ఉంటుందని లోకేష్ అన్నారు.
భారతదేశంలో అతి చిన్న రాష్ట్రంగా, మేము అభివృద్ధి చెందడానికి, ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని వెతుకుతున్నాం. రాష్ట్రాలు పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడుతున్నప్పుడు, భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను నిజంగా నమ్ముతున్నాను. నా వినయపూర్వకమైన సూచన - రోడ్లపై గుంతల వంటి అహంకారాన్ని, ప్రయాణంలో జారిపోయే ముందుగా సరిచేయాలి.. అంటూ ఎక్స్లో నారా లోకేష్ అన్నారు.
ఇంకా అనంతపురం కొంచెం ఉత్తరం వైపు ఉంటే, అక్కడ మనం ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్, రక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నాం.. అని ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై కర్ణాటక ఐటీ-బీటీ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే సెటైర్ వేశారు. "బలహీన వ్యవస్థలు తమను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం సహజం. అందులో తప్పేమీ లేదు. కానీ అలాంటి ప్రయత్నాలు అత్యవసర స్థితికి చేరినప్పుడు, అవి మరింత బలహీనపడతాయి" అని ట్వీట్ చేశారు.
బెంగళూరు జిడిపి 2035 వరకు గణనీయంగా 8.5 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంగా నిలిచింది. బెంగళూరు ఆస్తి మార్కెట్ 2025లో ఐదు శాతం పెరుగుతుంది. సావిల్స్ గ్రోత్ హబ్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, 2033 నాటికి పట్టణీకరణ, ఆర్థిక వృద్ధి, ఆవిష్కరణల పరంగా మనం ప్రపంచ ప్రతిరూపాలను అధిగమిస్తాము.
2025 నాటికి బెంగళూరు పట్టణ సముదాయం 14.40 మిలియన్ల జనాభా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, వార్షిక వృద్ధి రేటు 2.76 శాతం. భారతదేశంలో అత్యధిక వలస శోషణ నగరాల్లో మనది ఒకటి. మనం అనుభవిస్తున్న వేగవంతమైన వృద్ధికి ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తోంది.. కొనసాగిస్తుంది.. అంటూ ఎక్స్లో తెలిపారు. నారా లోకేష్- ఖర్గేల మాటల యుద్ధం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.