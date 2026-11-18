చెక్ బౌన్స్ కేసులో నిర్మాత బండ్ల గణేష్కు ఏడాది జైలు శిక్ష..
చెక్ బౌన్స్ కేసులో ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్కు యేడాది జైలు శిక్ష పడింది. ఈ మేరకు ఒంగోలు కోర్టు తీర్పును వెలువరించింది. ‘పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్’ పేరుతో బండ్ల గణేష్, జెట్టి వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తికి రూ.95 లక్షల చెక్కును ఇచ్చారు. అయితే.. బ్యాంకు ఖాతాలో తగినంత నగదు లేకపోవడంతో ఆ చెక్కు బౌన్స్ అయింది.
బాధితుడు తన డబ్బు తిరిగి రాక, న్యాయం కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారు. సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం.. నిర్మాత బండ్ల గణేష్ దోషి అని కోర్టు నిర్ధారించింది. ఆయనకు ఏడాది జైలు శిక్షతో పాటు రూ.95 లక్షల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, ఈ కేసు కోసం బాధితుడు భరించిన కోర్టు ఖర్చులను కూడా బండ్ల గణేష్ చెల్లించాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.