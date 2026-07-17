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  4. Protest outside lover-s house: Demand to tie the thali to the body of a young woman who died by suicide following a failed love
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (12:41 IST)

ప్రేమ విఫలం, ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి మృతదేహానికి తాళి కట్టమంటూ ప్రియుడి ఇంటి ముందు బైఠాయింపు

Lover Keerti
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (12:44 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గుంటూరుకి చెందిన యువతి తనతో 8 ఏళ్లుగా ప్రేమలో వుండి మోసం చేయడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. తన ప్రియుడు పెళ్లికి నిరాకరించడమే ఆమె బలవన్మరణానికి కారణమని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, ఆమె మృతదేహాన్ని ముంబై నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో వుంటున్న ప్రేమికుడు సాయి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు. తమ కుమార్తె చివరి కోరిక అయినా తీర్చాలనీ, మృతదేహానికే తాళి కట్టాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. 
 
గుంటూరు జిల్లా కొండ్రుపాడు గ్రామానికి చెందిన కీర్తి (26) ప్రకాశం జిల్లా పొందూరు మండలానికి చెందిన సాయి అనే యువకుడు గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన వీరి బంధం వివాహం వరకు సాగలేదు. పెళ్లి చేసుకోవాలని కీర్తి కోరగా సాయి నిరాకరించారని సమాచారం. దీంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన కీర్తి జూలై 14వ తేదీన ముంబైలోని తను వుంటున్న గదిలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 
 
కీర్తి మృతదేహాన్ని ముంబై నుంచి తీసుకొచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు ప్రకాశం జిల్లాలోని సాయి ఇంటి వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. తమ కుమార్తె చివరి కోరిక మేరకు సాయి తమ కుమార్తె మృతదేహానికి తాళి కట్టాలని డిమాండ్ చేసారు. ఈ ఘటనతో సాయి కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి తాళం వేసుకుని వెళ్లిపోయారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడి ఇంటి గేటును పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లేందుకు కీర్తి కుటుంబ సభ్యులు ప్రయత్నించడంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
 
సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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