యహలంక ప్యాలెస్ జగన్ చేజారిపోతుందా? విజయసాయి - కేవీపీ నిజాలు చెప్తారా?
బెంగుళూరులోని యహలంకలో ఉన్న విశాలమైన ప్యాలెస్ల వివాదం ఇపుడు సరికొత్త మలుపు తిరిగేలా కనిపిస్తోంది. దివంగ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లల కోసం రెండు ప్యాలెస్లను నిర్మించారు. అయితే, ఇపుడు జగన్ ఆ రెండు ప్యాలెస్లు తనవేనంటూ అడ్డం తిరిగారు. పైగా, తన సోదరి, వైఎస్ షర్మిలను ప్యాలెస్లోకి అడుగు కూడా పెట్టనివ్వడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయసాయి రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వివాదం వైఎస్ఆర్ పిల్లలైన జగన్, షర్మిలకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత వివాదమన్నారు.
అయితే, గతంలో వైఎస్ ఫ్యామిలీకి ఆడిటర్గా పని చేసిన విజయసాయిరెడ్డి ఇపుడు చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆ ఆస్తికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తనకు, వైఎస్ ఆప్తమిత్రుడు కేవీపీ రామచంద్రరావుకు బాగా తెలుసన్నారు. అయితే, ఈ అంశంపై తాను మాట్లాడబోనని స్పష్టంచేశారు.
బెంగుళూరులోని యహలంక ప్యాలెస్ వివాదం జగన్, షర్మిలకు మాత్రమే సంబంధించిన అంశం. గతంలో వారివద్ద ఆడిటర్గా పని చేసిన నాకు ఆ ప్యాలెస్ వివరాలన్నీ బాగా తెలుసు. వైఎస్ఆర్ ఉద్దేశమేమిటన్నది కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, నాకు, కేవీపీకి మాత్రమే తెలుసు. ఇది వాస్తవం. ఈ అంశంపై ఒక వేళ కోర్టు నాకు సమన్లు జారీ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాస్తవాలు చెప్పాల్సిందేనని విజయసాయి రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ యహలంక వివాదం కోర్టుకు చేరితే మాత్రం ఓ ప్యాలెస్ మాత్రం జగన్ చేజారిపోయే ఆస్కారం ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.