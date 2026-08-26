వివేకా భూమిని కబ్జా చేసిన ముఠా... పులివెందుల అర్బన్ సీఐపై వేటు
దివంగత మాజీ మంత్రి వైఎస్. వివేకానంద రెడ్డి కుటుంబానికి చెందిన భూమిని కబ్జా చేసిన కేసులో కబ్జా ముఠాను అరెస్టు చేయడంతో నిర్లక్ష్యం వహించిన పులివెందుల రూరల్ సీఐ శ్రీరామ్పై వేటు పడింది. ఆయనను కడప వీఆర్కు పంపుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భూమిని కబ్జా చేసిన వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకే డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పులివెందులలో వివేకా కుటుంబానికి చెందిన భూమి ఆక్రమణకు గురైంది. ఈ విషయంపై వివేకా కుమార్తె డాక్టర్ సునీత జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీవోలకు స్వయంగా ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా పులివెందుల ఆర్డీవో చిన్నయ్య పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపారు. ఈ విచారణలో ఒక కబ్జా ముఠా సదరు భూమిని ఆక్రమించడంతో కాకుండా నకిలీ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు సృష్టించినట్టు స్పష్టంగా నిర్దారణ అయింది.
దీంతో అక్రమాలకు పాల్పడిన నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఆర్డీవో చిన్నయ్య స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశార. అయతే, సీఐ శ్రీరామ్ ఈ ఫిర్యాదును ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోగా నిందితుల అరెస్టుపై పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహించారు. విధుల్లో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించినందుకు సీఐ శ్రీరామ్పై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు చేపట్టి, వీఆర్కు పంపించారు.