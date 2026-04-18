పునర్వికకు రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ : అందజేసిన మంత్రి లోకేశ్
అరుదైన స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోపీ (ఎస్ఎంఏ టైప్-1) వ్యాధితో బాధపడుతున్న కర్నూలుకు చెందిన పునర్విక అనే చిన్నారికి శనివారం వైద్యులు రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ చేసినట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు తాను ఇచ్చిన హామీ నెరవేరిందంటూ ఎక్స్ వేదికగా ఆయన పోస్ట్ పెట్టారు.
ఈ చిన్నారి అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ చిన్నారికి ఇంజెక్షన్ కోసం రూ.16 కోట్ల నిధులు అవసరమయ్యాయి. దాతలు స్పందించి రూ.10 కోట్లు మేర సమకూర్చగా.. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ట్విట్టర్ వేదికగా చేసిన అభ్యర్థనకు స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్... మిగతా రూ.6 కోట్లు సమకూర్చడం తన బాధ్యత అని ఆ కుటుంబానికి ఫిబ్రవరిలో హామీ ఇచ్చారు.
ఈ మేరకు విదేశాల నుంచి జోల్ జెన్ స్మా ఇంజెక్షన్ను లోకేశ్ తెప్పించగా.. ఆయన సమక్షంలోనే హైదరాబాద్లోని రెయిన్బో ఆసుపత్రిలో వైద్యులు శనివారం పునర్వికకు ఇంజెక్షన్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 'నా హామీ నెరవేరింది. పునర్వికకు ఈ రోజు ఇంజెక్షన్ చేశారు. నూరేళ్లు జీవించు చిట్టి తల్లీ' అని పేర్కొంటూ లోకేశ్ పోస్టు పెట్టారు. తమకు అండగా నిలిచి, తమ పాప ప్రాణాల్ని కాపాడేందుకు సాయం చేసిన మంత్రి లోకేశ్కు చిన్నారి తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.