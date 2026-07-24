అమరావతిలో క్వాంటం ఫైనాన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్- పీఎన్బీతో డీల్
అమరావతిలో క్వాంటం ఫైనాన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ), ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పీఎన్బీ సీఈఓ, ఎండీ అశోక్ చంద్రల సమక్షంలో ఈ అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ)పై సంతకాలు జరిగాయి.
బ్యాంకింగ్లో సైబర్ సెక్యూరిటీని మెరుగుపరచడం, ఆర్థిక మోసాలను నివారించడం, క్వాంటం టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సురక్షితమైన డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడంపై ఈ హబ్ దృష్టి సారిస్తుంది. అంతేకాకుండా, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి ఇది స్టార్టప్లు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
అమరావతిని డీప్ టెక్నాలజీస్ హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, పీఎన్బీ ప్రాజెక్ట్ మరో ప్రధాన మైలురాయి అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ను అందరికీ సురక్షితంగా మార్చడానికి డిజిటల్ అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచాలని, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలన్నారు.