ఉండి వైకాపాలో కలకలం : వైకాపాకు స్వస్తి చెప్పనున్న పీవీఎల్ నరసింహ రాజు
వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గ వైకాపా రాజకీయాల్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు రేగుతున్నాయి. పార్టీ సీనియర్ నేత, నియోజకవర్గ మాజీ ఇన్చార్జ్ పీవీఎల్ నరసింహ రాజు వైకాపా రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నట్టు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ విషయంపై ఆయన శుక్రవారం తన నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఉండి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా మంతెన యోగేంద్ర కుమార్ను వైకాపా అధిష్టానం నియమించింది. పీవీఎల్ నరిసింహరాజును పార్టీ పొలిటికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ సభ్యుడిగా నియమించింది. అయితే, కొన్నేళ్లుగా నియోజకవర్గంలో పార్టీని నమ్ముకుని పని చేస్తున్న తనను ఇన్చార్జ్ బాధ్యతల నుంచి ఆకస్మికంగా తప్పించడంపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు.
ఈ పరిణామంపై నరసింహరాజు వర్గీయులు, స్థానిక నేతలు సైతం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతానికి కష్టపడిన నాయకుడిని పక్కనబెట్టడం ఏమాత్రం తగదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న పీవీఎల్ ఈ పరిస్థితిల్లో పార్టీలో కొనసాగడం కష్టమని భావిస్తూ రాజీనామా బాట పట్టేందుకు సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది.