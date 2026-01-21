రాజ్యసభకు ఆర్ఆర్ఆర్.. జూన్ నాటికి ఆ నాలుగు స్థానాలు ఖాళీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు జూన్ నాటికి ఖాళీ కానున్నాయి. ఇది కొత్త రాజకీయ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. పార్టీలు ఇప్పటికే తమ ఎత్తుగడలను ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు తీవ్ర దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. పదవీ విరమణ చేయనున్న నలుగురు సభ్యులలో ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీకి చెందినవారు కాగా, ఒకరు టీడీపీకి చెందినవారు. వారి నిష్క్రమణ సంఖ్యాబలాన్ని మారుస్తుంది. ఇది అధికార కూటమికి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆ నాలుగు స్థానాలను కూడా కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అల్లా అయోధ్య రామిరెడ్డి, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, పరిమళ్ నత్వానీల పదవీకాలం జూన్ 21, 2026న ముగుస్తుంది.
ఈ ముగ్గురూ వైఎస్సార్సీపీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. టీడీపీకి చెందిన సనా సతీష్ కూడా జూన్లో తన పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకోనున్నారు. సనా సతీష్ గత డిసెంబర్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో తన స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఆయనకు తిరిగి నామినేషన్ లభించవచ్చని బలమైన పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
కూటమి నియంత్రణను నిలుపుకోవడానికి మంచి స్థితిలో ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సంఖ్యాబలం ఈ అభిప్రాయానికి మద్దతు ఇస్తోంది. ప్రస్తుత చర్చల ప్రకారం, టీడీపీకి రెండు స్థానాలు లభించవచ్చు. జనసేనకు ఒకటి, బీజేపీకి కూడా ఒకటి దక్కవచ్చు. ఈ సీట్ల పంపకం ఫార్ములా రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారంలో ఉంది.
రఘురామ కృష్ణంరాజుకు టీడీపీ నుండి రాజ్యసభ స్థానం లభించవచ్చని కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన పేరు పదే పదే వినిపిస్తోంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన నాయకులలో ఆయన ఒకరిగా నిలిచారు. జగన్ హయాంలో రఘురామ కృష్ణంరాజు వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆయన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ టిక్కెట్పై గెలిచినా, తర్వాత జగన్ మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుదారుడిగా మారారు.
ఆయన దాదాపు నాలుగేళ్లపాటు ప్రభుత్వంతో పోరాడారు. 2019లో ప్రతిపక్షం ఓటమి తర్వాత జగన్ను వ్యతిరేకించిన మొదటి ప్రధాన నాయకుడు ఆయనే. తన రోజువారీ టీవీ షో రచ్చబండ ద్వారా మూడేళ్లకు పైగా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ను రాజకీయంగా దెబ్బతీయడంలో ఆయన పాత్ర ఉందని చాలామంది భావిస్తారు.
ఆయన దేశద్రోహం కేసులు, జైలులో కస్టడీ చిత్రహింసలను కూడా ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, ఆయన తన పోరాటాన్ని కొనసాగించారు. నాలుగేళ్లపాటు, రఘురామ కృష్ణంరాజు తన సొంత నియోజకవర్గంలోకి కూడా ప్రవేశించకుండా జగన్ అడ్డుకున్నారు. ఆ దశ ఇప్పుడు ముగిసింది. రఘురామ కృష్ణంరాజు ఇప్పుడు అధికార పక్షంలో ఉన్నారు.
ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పుడు తన కొత్త పాత్రను ఆస్వాదిస్తున్నారు. జగన్ అసెంబ్లీకి రాకుండా తప్పించుకుంటుండటంతో, రఘురామ కృష్ణంరాజుకు మంచి ఛాన్స్ లభించింది. ఆయన 2019- 2024 మధ్య ఢిల్లీలో కూడా బలమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నారు.
ఇది రాజ్యసభ స్థానాన్ని ఆయనకు ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది. అయితే, ఈ ప్రణాళికలో ఒక సమస్య ఉంది. ఒకవేళ ఆర్ఆర్ఆర్ రాజ్యసభకు వెళితే, ఉండీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక అవసరం అవుతుంది. ఉండీ నియోజకవర్గం టీడీపీకి బలమైన స్థానమే అయినప్పటికీ, పార్టీ అనవసరమైన ఎన్నికపై డబ్బు, శక్తిని వెచ్చించడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు.