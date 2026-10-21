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  4. Raghurama Krishna Raju is a warrior Bandla Ganesh praises
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (12:38 IST)

రఘురామకృష్ణరాజుపై సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ప్రశంసలు

bandla ganesh
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (12:38 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజుపై సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ప్రశంసల వర్షం గుప్పించారు. నటుడు రాజా రవీంద్ర నిర్వహించిన పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో రఘురామకృష్ణరాజు పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తన పుట్టినరోజు నాడే తనను అరెస్టు చేశారని, ఆ సమయంలో తాను ప్రాణాలతో తిరిగి వస్తానని అనుకోలేదని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం తాను గడుపుతున్న జీవితం భగవంతుడిచ్చిన బోనస్ అని వ్యాఖ్యానించారు. అప్పట్లో వైఎస్ జగన్‌పై తాను ఒంటరి పోరాటం చేశానని చెప్పారు. రఘురామకృష్ణరాజు వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన బండ్ల గణేశ్.. గత ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ప్రతి కార్యకర్త, నాయకుడు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడారని కొనియాడారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేశ్ సైతం తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పోరాటం సాగించారని పేర్కొన్నారు. ఆ అలుపెరుగని పోరాటంలో రఘురామకృష్ణరాజు కూడా కీలక భాగస్వామి అని బండ్ల గణేశ్ తన ట్వీట్‌లో స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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