రేయ్.... కొడకా, ఎందుకురా ఆ ఫోటోలు వేసావ్: జర్నలిస్టును కొట్టిన వీణ
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ హనీ ట్రాపులో ఇరుక్కునిపోయారని ఆయన తరపున వాదిస్తున్నవారు అంటున్నారు. మీడియా ముందుకు వచ్చి తనను మోసం చేసాడంటూ చెబుతున్న బాధితురాలు వీణ ఓ జర్నలిస్టును స్కిప్పింగ్ తాడుతో దాడి చేస్తున్నట్లు వున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పైగా ఆ వీడియోలో ఆమె జర్నలిస్టును దారుణంగా బూతులు తిడుతోంది. తన వ్యక్తిగత ఫోటోలు ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేసావురా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అతడిపై దాడి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
చెట్టుకు చీర కట్టినా వెళ్లిపోతాడు
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఓ మహిళ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో బాధితురాలు మాట్లాడిన ఆడియో లీక్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో బాధితురాలు మాట్లాడుతూ... చెట్టుకు చీర కట్టినా చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లిపోయే రకం అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. అరవ శ్రీధర్ గురించి అనేక రకాలుగా ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆడియోలో వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మాటలను ఆమె తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో చెబుతోంది.
కారులోనే నాపై అత్యాచారం చేసాడు
తనను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి, కారు లోపలే తనపై లైంగిక దాడి చేసాడనీ, కేకలు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే భౌతిక దాడి చేసాడంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో ఇలా చెప్పుకొచ్చింది. నేను ఫేస్ బుక్ ద్వారా రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యేకి విషెస్ చెప్పాను. నా నెంబర్ చూసి ఆయన నాకు కాల్ చేసారు. మొదటిసారే నాతో 2 గంటలు మాట్లాడాడు. నా వివరాలు తెలుసుకున్నారు. నేను నా బాబుతో ఒంటరిగా వున్నానని తెలుసుకున్నారు. నా భర్త నాకు దూరంగా హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని తెలుసుకుని నాతో నేరుగా మాట్లాడేందుకు రమ్మన్నాడు. నేను కుదరదని చెప్పినా వినకుండా నేరుగా నా ఇంటికి వచ్చాడు. కడప దాకా వెళ్లాలి కారు ఎక్కు అని చెప్పాడు. నేను కారు ఎక్కాక కడపకు తీసుకెళ్లకుండా వేరే దగ్గర చీకటిగా వున్న ప్రాంతంలో ఆపాడు.
నా కోర్కె తీర్చమని బలవంతం చేసాడు. నేను అలాంటిదాన్ని కాదని చెప్పినా వినకుండా నన్ను బలవంతంగా అనుభవించాడు. ప్రతిఘటించినందుకు తీవ్రంగా కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఇంటి దగ్గర వదిలేసి విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటావని హెచ్చరించాడు. అతడి కారణంగా నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. ఆ విషయాన్ని ఆయనతో చెబితే అబార్షన్ చేయించుకోమన్నారు. నేను చేయించుకోనని చెబితే, నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాననీ, నీ భర్తకు విడాకులు ఇవ్వమని చెప్పాడు. చివరికి అతడి ఒత్తిడితో అబార్షన్ చేయంచుకున్నాను.
అలా అతడి కారణంగా 5 సార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. అబార్షన్లు అయ్యాయి. చివరికి నా భర్తను బెదిరించాడు. అతడు విషయం తెలుసుకుని నా బాబుని తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు. నేను ఒంటరినయ్యాను. మొన్న జనవరి 7న నాతో నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను. దిక్కున్న చోట చెప్పుకో పో అంటూ బెదిరించాడు. నాకు న్యాయం జరగాలి. అందుకే మీడియా ముందుకు వచ్చాను అంటూ ఆమె వీడియోలో ఆరోపించింది.