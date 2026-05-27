కదిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గోపురంపై పిడుగు.. తిరుమలలో భారీ వర్షాలు
అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలలోని అనేక ప్రాంతాల్లో మంగళవారం సాయంత్రం ఈదురు గాలులు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. సత్యసాయి జిల్లాలోని కదిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ పశ్చిమ గోపురంపై పిడుగు పడటంతో అది దెబ్బతింది. అనంతపురం నగరంలో అనేక చెట్లు వేళ్లతో సహా కూకటివేళ్లతో పెకిలించుకుపోయాయి. వాటిలో కొన్ని విద్యుత్ తీగలపై పడటంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఏపీ ట్రాన్స్కో బృందాలు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి గంటకు పైగా సమయం తీసుకున్నాయి. అరవింద నగర్, హౌసింగ్ బోర్డు ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రిలోని టీబీ వార్డు సమీపంలో ఒక చెట్టు కూలిపోవడంతో అక్కడ భయాందోళన నెలకొంది.
అలాగే మంగళవారం మధ్యాహ్నం తిరుపతిలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన ఆకస్మిక వర్షం కురిసింది. ఇది వేసవి తాపం నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగించినప్పటికీ, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జనజీవనాన్ని స్తంభింపజేసింది. మధ్యాహ్న సమయంలో నగరంలో నల్లటి మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఆ వెంటనే ఈదురు గాలుల నడుమ భారీ వర్షం కురిసింది.
వెస్ట్ చర్చి రోడ్డులో, వేగంగా వెళ్తున్న ఒక ఆటోరిక్షాపై భారీ చెట్టు కొమ్మ విరిగిపడటంతో, ఆటో డ్రైవర్కు, అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఒక మహిళకు గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వారిద్దరినీ చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. నగరంలోని పలుచోట్ల బలమైన గాలుల కారణంగా చెట్లు కూలిపోయాయి.
చెట్ల కొమ్మలు, హోర్డింగ్లు నేలకూలాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడి, వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మధ్యాహ్నం వరకు వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం నెలకొన్న తర్వాత, మధ్యాహ్నం తిరుమలలో కూడా వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రత తగ్గి, క్యూలలో వేచి ఉన్న భక్తులకు, ఆలయ ప్రాంగణంలో తిరుగుతున్న వారికి ఉపశమనం కలిగింది.
'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్

బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ 'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతోంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన "పెద్ది" చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే, తాజాగా బెంగుళూరులో తన తాజా చిత్రం 'పెద్ది' ప్రమోషన్లలో భాగంగా, ఆమె ధరించిన ఒక ప్రత్యేక డ్రెస్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. సంప్రదాయ బెనారసీ వస్త్రానికి ఆధునిక హంగులు జోడించి రూపొందించిన గౌనులో జాన్వీ అచ్చం దేశీ ప్రిన్సెస్లా మెరిసిపోయారు.
నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'దసరా' తర్వాత తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్'. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్ర సంగీత ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన తొలి సింగిల్ 'ఆయా షేర్' విడుదలైనప్పటి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ 'సర్దార్ 2' యొక్క ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్ను విడుదల చేయగా, వాల్ పోస్టర్ సినిమా 'హిట్: ది ఫోర్త్ కేస్' కోసం అతనికి 'ఏసిపి వీరప్పన్' అని పేరు పెట్టింది, మరియు డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ 1960ల నాటి రామేశ్వరం నేపథ్యంలో సాగే 'మార్షల్' యొక్క వాస్తవిక రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు వెల్లువెత్తాయి.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ రత్నవేలు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.