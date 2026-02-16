సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (15:01 IST)

Rain forecast: అల్పపీడనాలు- ఫిబ్రవరి 19కి తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్

Rains
ఫిబ్రవరిలో వాతావరణంలో మార్పు వస్తుంది. ఒకవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వేసవి వచ్చేస్తుందని హెచ్చరిస్తుంటే.. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ.. ఈ నెలలోనే రెండు అల్పపీడనాలు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఇందులో మొదటి అల్పపీడనం నేడు లేదా రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 17న దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనుండగా, రెండోది 19వ తేదీ తర్వాత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. 
 
సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు అనుకూలంగా ఉండటం వల్లే ఇలా అరుదైన రీతిలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ మొదటి వ్యవస్థ ప్రభావం ప్రధానంగా తమిళనాడు, శ్రీలంక ప్రాంతాలపైనే ఉంటుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 
 
అయితే, ఫిబ్రవరి 19 తర్వాత ఏర్పడే రెండో వాతావరణ వ్యవస్థ మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలపై ప్రభావం చూపనుంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే ఉపరితల ఆవర్తనం బలపడి అల్పపీడనంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి. దీని ఫలితంగా ఫిబ్రవరి 25 నుంచి 28 మధ్య తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవవచ్చు. 
 
కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో దక్షిణ ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ నివేదికలు ద్వారా తెలుస్తోంది. 
 
అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ముఖ్యంగా కోతకు వచ్చిన పంటలు, ఆరబెట్టిన ధాన్యం తడిసిపోకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున పొలాల్లో పనిచేసేవారు, పశువుల కాపరులు చెట్ల కింద తలదాచుకోవద్దని హెచ్చరించింది.

Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డి

Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డిఅల్లు స్నేహ రెడ్డి నటుడు అల్లు అర్జున్‌ను వివాహం చేసుకుని 15 సంవత్సరాలు అయింది, కానీ వారి మధ్య ప్రేమ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. ఆమె తన భర్త గురించి చాలా గర్వంగా ఉంది, ఒక ఆటోవాల తమ వాహనంపై అల్లు అర్జున్ పేరు రాసినప్పుడు ఆమె చూపించింది. స్నేహ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో ఇలా ప్రదర్శిస్తుండటం అభిమానులు ముద్దుగా భావించారు.

Mani Ratnam: తు యా మైన్ చిత్రంపై మణిరత్నం ప్రశంసల జల్లు

Mani Ratnam: తు యా మైన్ చిత్రంపై మణిరత్నం ప్రశంసల జల్లుప్రముఖ దర్శకుడు బిజోయ్ నంబియార్ తెరకెక్కించిన సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'తు యా మైన్' ఇటీవల విడుదలై ప్రేక్షకుల నుండి, విమర్శకుల నుండి విశేష స్పందనను రాబడుతోంది. శనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం, తనదైన ఉత్కంఠభరితమైన కథనంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Shivani Nagaram: కాత్యాయని పాట ఎందుకు హిట్ అయిందో తెలిదు :శివాని నాగరం

Shivani Nagaram: కాత్యాయని పాట ఎందుకు హిట్ అయిందో తెలిదు :శివాని నాగరంగాయని నుంచి నటిగా అయిన శివాని నాగరం ఆశక్తి వ్యాఖ చేసారు. కాత్యాయని పాట ఎందుకు హిట్ అయిందో నాకే అర్థం కాలేదు అని చెప్పింది. ఆమె నటించిన లిటిల్ హార్ట్స్ లో ఆ పాట వస్తుంది. అందులో సరైన లిరిక్ కూడా లేదు. ఎదో అలవోకగా వచ్చే పదాలు. అందుకే జీవితంలో ఏమి జరుగుతుందో మనం తెలుకులేము అని చెప్పారు.

Ramcharan: ఎగస్ పార్టీ కి దూల తీసి దూపం ఏసేవాడే పెద్ది !

Ramcharan: ఎగస్ పార్టీ కి దూల తీసి దూపం ఏసేవాడే పెద్ది !నిన్న జరిగిన షూట్లో పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. కాగా, చరణ్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఆపోజిట్ ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి ఎలా బాట్ పట్టుకుని చూడాలో దర్శకుడు చరణ్ కు చూపించాడు. అలాగే సన్నివేశం ఎలా ఉండాలో కెమెరామెన్ కు తెలుపు ఎమోషన్ పండించే విధముగా ఎగస్ పార్టీ కి దూల తీసి దూపం ఏసేవాడే వాడు లేడా! అనే డైలాగ్ చెప్పాడు. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంది.

రీసెంట్‌గా వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ ఉపయోగించలేదు : నిఖిల్

రీసెంట్‌గా వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ ఉపయోగించలేదు : నిఖిల్టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో కృత్రిమమేథ (ఏఐ)ని ఉపయోగించలేదని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయన ఈ చిత్రాన్ని ఉద్దేశించి ఈ కామెంట్స్ చేశారన్న చర్చ ఇపుడు మొదలైంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వాలెంటైన్స్ డే అంటేనే రోజా పువ్వే గుర్తుకువస్తుంది. ఎరుపు రంగు గులాబీలు ప్రేమికులకు విలువైన కానుకగా మారిపోయింది. ప్రేమికుల దినోత్సవంతో దాని అనుబంధం చాలా కాలంగా ఉంది. గులాబీ, ప్రేమికుల దినోత్సవం శాశ్వత కలయిక. వాలెంటైన్స్ డే మూలం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే ఉంది. అనేక ఇతిహాసాలు నిజమైన మూలం అని చెబుతున్నాయి. అలాంటి ఒక కథ ఈ పండుగ మూలాన్ని పురాతన రోమ్‌లో గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, లూపెర్కాలియా పండుగ. ఆ సమయంలో రోమన్ చర్చి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జంటలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నందుకు ఒక పురాణగాథగా పరిగణించబడే సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం ఈ రోజును ఒక విందుగా జరుపుకున్నారు. ఆ రోజు త్వరలోనే ప్రేమికుల రోజుగా మారడం ప్రారంభమైంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.
