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  4. Rains Likely Across AP For Next Two Days, Thunderstorms In Coastal, Rayalaseema Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (10:46 IST)

ఏపీలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు..

Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (10:46 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మంగళవారం పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాబోయే రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగే సూచనలు ఉన్నాయి. కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవవచ్చని అంచనా. వాతావరణ సూచన ప్రకారం, పగలు, సాయంత్రం వేళల్లో పలు కోస్తా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సమయంలో, ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాలలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వ్యవసాయ క్షేత్రాలలో పనిచేసే రైతులు కూడా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, మెరుపులు మెరుస్తున్నప్పుడు బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఉండకుండా ఉండాలని సూచించారు. 
 
ఇదిలా ఉండగా, ఆదివారం విశాఖపట్నం, గాజువాకలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో, ప్రయాణికులు, నివాసితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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