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  4. Rains likely in AP, Telangana amid low pressure in Bay, temperatures fall
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (13:25 IST)

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. చలి, పొగమంచు, ఆకస్మిక వర్షాలు.. తెలుగు ప్రజలకు అలెర్ట్

AP_Telangana
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (13:25 IST)
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AP_Telangana
బంగాళాఖాతంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మళ్లీ మారుతున్నాయి. ఈ నెల అంటే నవంబరు 13వ తేదీన (గురువారం) ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
అల్పపీడనం ఏర్పడిన తర్వాత, వర్షాల తీవ్రతపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం మరియు తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోని దిగువ వాతావరణ పొరల్లో ఈశాన్య దిశ నుండి గాలులు వీస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలతో పాటు ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది. ఒకటి రెండు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు. 
 
ఈ సమయంలో గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పొడి ఈశాన్య గాలుల ప్రభావంతో తెలంగాణలో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. 
 
హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 17-19 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతున్నాయి. ఉదయ వేళల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పొగమంచు కురుస్తోంది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కొమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 14-16 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉన్నాయి. 
 
ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. చలి, పొగమంచు, అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల నేపథ్యంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నందున, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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