బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. చలి, పొగమంచు, ఆకస్మిక వర్షాలు.. తెలుగు ప్రజలకు అలెర్ట్
బంగాళాఖాతంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మళ్లీ మారుతున్నాయి. ఈ నెల అంటే నవంబరు 13వ తేదీన (గురువారం) ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
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అల్పపీడనం ఏర్పడిన తర్వాత, వర్షాల తీవ్రతపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం మరియు తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోని దిగువ వాతావరణ పొరల్లో ఈశాన్య దిశ నుండి గాలులు వీస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలతో పాటు ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది. ఒకటి రెండు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు.
ఈ సమయంలో గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పొడి ఈశాన్య గాలుల ప్రభావంతో తెలంగాణలో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 17-19 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతున్నాయి. ఉదయ వేళల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పొగమంచు కురుస్తోంది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కొమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 14-16 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉన్నాయి.
ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. చలి, పొగమంచు, అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల నేపథ్యంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నందున, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.