రాజమండ్రి కల్తీ పాలు: యూరియా, సీరం క్రియేటివ్ స్థాయిలెక్కువున్నాయి: మంత్రి సత్యకుమార్
కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో రాజమండ్రి పరిధిలో పలువురు ఆస్పత్రి పాలవడం వారిలో నలుగురు వ్యక్తులు చనిపోవడంతో ఏపీ వైద్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. కల్తీపాలు సేవించి నలుగురు మరణించారన్న విషయంపై అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యఆరోగ్య శాఖామంత్రి వివరణ ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఆ పాలు 106 కుటుంబాలకు సరఫరా జరిగింది. నలుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఇద్దరిని వెంటిలేటర్ పైన వుంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రాథమిక పరీక్షల్లో పాలలో యూరియా, సీరం క్రియేటివ్ స్థాయిలు పెరిగినట్లు తేలింది.
పాలు సరఫరా చేస్తున్న వరలక్ష్మి మిల్క్ డైరీ నుంచి పాల సరఫరాను నిలిపివేసాము. ఈ పాలకు సంబంధించి నమూనాలను హైదరాబాద్, విశాఖలో వున్న ల్యాబులకు పంపించాము. ల్యాబ్ నుంచి రిపోర్టులు రాగానే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము.
బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్నరకాల సహాయం చేస్తుంది. అదేవిధమైన సమస్యలతో ఇంకెవరైనా వున్నారోమో తనిఖీ చేస్తున్నాము. అలాంటి లక్షణాలు వున్నవారికి వెంటనే చికిత్స అందిస్తున్నాము అని చెప్పారు.