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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (13:14 IST)

Ram Mohan Naidu: డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయుల నియామకాలు.. వైకాపా ఆరోపణలు అవాస్తవం

Ram Mohan Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:14 IST)
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Ram Mohan Naidu
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ (డీఎస్సీ) ద్వారా చేపట్టిన ఉపాధ్యాయుల నియామకాలపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైకాపా) నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు మంగళవారం విమర్శించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యవేక్షణలో ఈ నియామక ప్రక్రియ సక్రమంగా, పారదర్శకంగా జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షం లేవనెత్తిన ఆరోపణలన్నింటిపైనా తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టత ఇచ్చిందని, అలాగే ప్రస్తావనకు వచ్చిన ఉపాధ్యాయుల వివరాలను బహిరంగంగా వెల్లడించిందని ఆయన తెలిపారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియ ఎప్పుడూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది. ఈసారి నారా లోకేష్ స్వయంగా ఈ ప్రక్రియకు నాయకత్వం వహించి, రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 16,000 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలను కల్పించారు. 
 
ఉపాధ్యాయులు విధుల్లో చేరి తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్న తరుణంలో, వ్యవస్థలో గందరగోళం సృష్టించేందుకే వైకాపా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తింది. ఈ ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత కూడా, టీడీపీ ప్రతి ఆరోపణపైనా స్పష్టత నిచ్చింది. పేర్లు ప్రస్తావించబడిన ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి సంబంధించిన వాస్తవాలను తాము బహిరంగంగా వెల్లడించడమే కాకుండా, నియామక ప్రక్రియ ఎలా జరిగిందో కూడా వివరించామని తెలిపారు. 
 
అసెంబ్లీలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తకపోవడంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డిని నాయుడు ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరిగిందని స్పష్టం చేసిన ఆయన, భవిష్యత్తులోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల నియామకాలను కొనసాగిస్తుందని చెప్పారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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