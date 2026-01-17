రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో 15 కాసుల బంగారం, గోదారి జిల్లాల్లో గూస్బంప్స్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదావరి జిల్లాల్లో కోడిపుంజులు నగలు ధరించాయి. పందెంలో గెలిచిన కోడిపుంజుల మెడల్లో భారీగా బంగారు ఆభరణాలు వేయడం కనబడింది. పందెంలో గెలిచిన రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో ఏకంగా 15 కాసుల బంగారపు గొలుసును వేసి ఊరేగించారు. మొత్తమ్మీద కోడిపందేల్లో వందల కోట్లు చేతులు మారినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. సంక్రాంతి పండుగ రెండో రోజైన గురువారం తాడేపల్లి గూడెం పరధిలో జరిగిన ఓ భారీ కోడిపందెం ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఒక్క కోడిపందెంలోనే ఓ వ్యక్తి ఏకంగా రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్నాడు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, తాడేపల్లిగూడెంలోని పైబోయిన వెంకట రామయ్య బరిలో గుడివాడకు చెందిన ప్రభాకర్, రాజమండ్రికి చెందిన రమేశ్లకు చెందిన కోళ్ల మధ్య హోరాహోరీగా పందెం జరిగింది. అత్యంత ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ పోరులో రాజమండ్రి రమేశ్కు చెందిన కోడి విజయం సాధించింది. దీంతో ఆయన పందెం సొమ్ము రూ.1.53 కోట్లను గెలుచుకున్నాడు. ఈ సంక్రాంతి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన అతిపెద్ద పందెం ఇదేనని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు.
పందె రాయుళ్లు కేవలం కోళ్ల బలాబలాలనే కాకుండా, జాతకాలు, ముహూర్తాలు కూడా చూసి తమ కోళ్లను బరుల్లో దించుతున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇలాంటి భారీ పందేలతో పలు ప్రాంతాల్లో జాతర వాతావరణం నెలకొంది.