వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదు : ఎమ్మెల్యే శిరీషా దేవి
వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని రంపచోడవరం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి పునరుద్ఘాటించారు. తనను హతమారుస్తానంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని, అటువంటి హెచ్చరికలకు తాను బెదిరే ప్రసక్తే లేదన్నారు.
సొంత పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ప్రశాంతంగా ఉండే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో హత్యా రాజకీయాలను ప్రవేశపెట్టిందే వైసీపీ అని శిరీషాదేవి ఆరోపించారు. తన సొంత కారు డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చంపి, మృతదేహాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన చరిత్ర అనంతబాబుదని ఎద్దేవా చేశారు.
'అమెరికాలో ఉండి నేను కనుసైగ చేసినా నువ్వు ఎగిరిపోతావు' అని అనంతబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ.. ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యే అని కూడా చూడకుండా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం ఆయన అహంకారానికి నిదర్శనమని మండిపడ్డారు.
ఏజెన్సీలో బినామీల పేరుతో క్వారీలు, రంగురాళ్ల తవ్వకాలు, కలప, గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తూ కోట్లు గడించింది ఎవరో ప్రజలందరికీ తెలుసని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. తనపై, తన భర్తపై అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు.