రాప్తాడు నిందితుడు కేసు, కట్ చేసిన అతడి కాలును భద్రపరచండి: హైకోర్టు
రాప్తాడులో తరగతి గదిలోనే రంపంతో కిరాతక దాడి చేసిన నిందితుడు హేమంత్ కాళ్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అతడి కుడికాలును తొలగించారు. ఐతే కట్ చేసిన ఆ కుడికాలును భద్రపరచాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశించింది. హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని హైకోర్టులో న్యాయవాది గోపీకృష్ణ పిటీషన్ వేసారు. ఆ పిటీషన్ విచారణ చేసిన హైకోర్టు... తొలగించిన గోపీకృష్ణ కాలుని భద్రపరచాలని ఆసుపత్రి, పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిటీషనర్ వేసిన పిటీషన్ పైన కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. కేసు తదుపరి విచారణను డిశెంబరు 30కి వాయిదా వేసింది.
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్ కుడి కాలును వైద్యులు తొలగించారు. మోకాలి పైవరకు తొలగించినట్లు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తెలిపారు. ఎడమ కాలికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు దెబ్బతినడంతో ఆ కాలికి కూడా సర్జరీ చేసినట్లు తెలిపారు.
పదోతరగతి విద్యార్థిని గోపికపై రంపంతో దాడిచేసిన ఉన్మాది హేమంత్పై పోలీసుల బృందం కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్పై నిందితుడు దాడికి యత్నించడంతో పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు.
అయినా ఎదురుదాడి చేయడంతో హేమంత్ కాళ్లపై కాల్చారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడికి అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించారు. అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయిందని.. దీంతో తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.