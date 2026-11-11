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  4. Raptadu accused case: Preserve his amputated leg, High Court directs
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (16:33 IST)

రాప్తాడు నిందితుడు కేసు, కట్ చేసిన అతడి కాలును భద్రపరచండి: హైకోర్టు

Raptadu Incident Accused Hemanth Right Leg Removed
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (16:34 IST)
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రాప్తాడులో తరగతి గదిలోనే రంపంతో కిరాతక దాడి చేసిన నిందితుడు హేమంత్ కాళ్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అతడి కుడికాలును తొలగించారు. ఐతే కట్ చేసిన ఆ కుడికాలును భద్రపరచాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశించింది. హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని హైకోర్టులో న్యాయవాది గోపీకృష్ణ పిటీషన్ వేసారు. ఆ పిటీషన్ విచారణ చేసిన హైకోర్టు... తొలగించిన గోపీకృష్ణ కాలుని భద్రపరచాలని ఆసుపత్రి, పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిటీషనర్ వేసిన పిటీషన్ పైన కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. కేసు తదుపరి విచారణను డిశెంబరు 30కి వాయిదా వేసింది.
 
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్‌ కుడి కాలును వైద్యులు తొలగించారు. మోకాలి పైవరకు తొలగించినట్లు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్‌ మల్లీశ్వరి తెలిపారు. ఎడమ కాలికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు దెబ్బతినడంతో ఆ కాలికి కూడా సర్జరీ చేసినట్లు తెలిపారు. 
 
పదోతరగతి విద్యార్థిని గోపికపై రంపంతో దాడిచేసిన ఉన్మాది హేమంత్‌పై పోలీసుల బృందం కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్‌పై నిందితుడు దాడికి యత్నించడంతో పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. 
 
అయినా ఎదురుదాడి చేయడంతో హేమంత్‌ కాళ్లపై కాల్చారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడికి అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించారు. అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయిందని.. దీంతో తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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