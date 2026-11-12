రాప్తాడు నిందితుడికి పల్మనరీ ఎంబాలిజం సమస్య... ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు.. వైద్యులు
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ప్రభుత్వ స్కూల్లో ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు హేమంత్కు మరో ఆరోగ్యపరమైన సమస్య ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తేల్చారు. రాప్తాడు ఘటనలో నిందితుడు హేమంత్కు పల్మనరీ ఎంబాలిజం సమస్య ఉందని.. అతడికి ప్రత్యేక వైద్యం అందిస్తున్నారు.
రక్తం గడ్డలు కట్టి ఊపిరితిత్తుల రక్తనాళాల్లో చిక్కుకుపోతే రక్తప్రసరణకు అంతరాయం ఏర్పడుతుందంటున్నారు వైద్యులు. గుండెపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు వున్నాయంటున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. హేమంత్ రెండు రోజుల క్రితం శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిపడ్డాడు.. ఈ క్రమంలో మంచంపై నుంచి కింద పడిపోయాడు. డాక్టర్లు సీటీ స్కాన్ చేయించగా పల్మనరీ ఎంబాలిజం బయటపడింది.
ఇటు హేమంత్ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన గోపిక కోలుకుంటుందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. బాలిక ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగవుతోందని.. ఎస్పీ02 (రూమ్ ఎయిర్లో ఆమె ఆక్సిజన్ లెవల్స్) 99 శాతంగా ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. రక్త ప్రసరణ స్థిరంగా ఉందని.. నోటి ద్వారా ద్రవాహారం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.