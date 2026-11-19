Raptadu Girl Recovery: రాప్తాడు ఘటనపై నారా లోకేష్ జోక్యం.. యువ మంత్రులకు ఆదర్శం
సాధారణంగా ఏదైనా దురదృష్టకర సంఘటన జరిగినప్పుడు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వెంటనే స్పందిస్తుంది. కానీ మీడియా దృష్టి మళ్లిన తర్వాత, కొద్ది రోజులకే ఆ వ్యవహారంపై పర్యవేక్షణ తగ్గిపోతుంది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ విషయంలో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నం. రాప్తాడు ఘటనలో బాధితురాలైన బాలిక విషయంలో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు, యువ మంత్రులందరికీ ఒక ఆదర్శవంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
Nara lokesh
ఒక దుర్మార్గుడు ఎలక్ట్రిక్ చైన్సాతో దాడి చేసినప్పుడు, ఆ అమాయక బాలికకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా చూడటంలో నారా లోకేష్ మొదటి నుంచీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. బెంగళూరులోని ప్రసిద్ధ మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో ఆ బాలికకు అవసరమైన అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందేలా ఆయన పర్యవేక్షించారు. అంతేకాకుండా, వైద్య బృందంతో స్వయంగా మాట్లాడి, ఆమె కోలుకుంటున్న తీరును నిరంతరం తెలుసుకున్నారు.
ఆ బాలిక ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆమెకు తగిన సంరక్షణ అందేలా, అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ద్వారా స్థానిక మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులను, పునరావాస చికిత్సకులను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆమె ప్రాణాలను కాపాడినందుకు మణిపాల్ ఆసుపత్రి బృందానికి, అనంతపురం వైద్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఆయన, ఆ బాలిక పూర్తిగా కోలుకునే వరకు తాను అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు స్పందించడం దగ్గర మొదలుపెట్టి, వైద్య చికిత్సను పర్యవేక్షించడం, ఆమె పూర్తిగా కోలుకునే వరకు బాధ్యత వహించడం వరకు, లోకేష్ చూపిన మానవీయ దృక్పథం ఎంతో అభినందనీయం.
ఆ బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆయన దాదాపు ప్రతిరోజూ అప్డేట్లను తెలియజేశారు. దీనివల్ల, ఆమె ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన చెందిన ప్రజలకు, స్వయంగా మంత్రి నుండే అధికారిక సమాచారం అందేలా చూశారు. ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఎన్నో బాధ్యతలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సందర్భంలో లోకేష్లోని మానవీయ కోణం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇలాంటి బాధ్యతాయుతమైన, మానవీయమైన వైఖరి రాజకీయ నాయకులలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.