రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ (Video)
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో బాలికపై రంపంతో దాడి చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న హేమంత్ బుధవారం కర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఈ నెల 13వ తేదీ రాత్రి పోలీసులు అతడిని కర్నూలు జీజీహెచ్కు తరలించగా, అక్కడ కార్డియాలజీ ఐసీయూలో నాలుగు రోజుల పాటు వైద్యులు చికిత్స అందించారు.
ప్రస్తుతం అతని రక్తపోటు, నాడి వేగం, ఊపిరితిత్తుల్లో రక్త ప్రసరణ సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడంతో, అతని ఆరోగ్యం పూర్తిగా మెరుగుపడింది. ఐదు రోజుల చికిత్స అనంతరం అధికారులు అతడిని డిశ్చార్జ్ చేశారు. వైద్య నివేదికను న్యాయమూర్తికి సమర్పిస్తామని జీజీహెచ్ అధికారులు పేర్కొనగా, పోలీసులు హేమంత్ను అనంతపురం సబ్-జైలుకు తరలించారు.
రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు హేమంత్ కర్నూలు జీజీహెచ్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాల బాలిక ఘటన కేసులో నిందితుడు హేమంత్ కర్నూలు జీజీహెచ్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. ఈ నెల 13వ తేదీ రాత్రి మెరుగైన చికిత్స కోసం పోలీసులు అతడిని కర్నూలు జీజీహెచ్కు తరలించగా, నాలుగు రోజులుగా కార్డియాలజీ ఐసీయూలో వైద్యులు చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం బీపీ, పల్స్ రేటు, ఊపిరితిత్తులలో రక్త ప్రసరణ సాధారణ స్థితికి చేరుకుని ఆరోగ్యం పూర్తిగా మెరుగుపడటంతో ఐదు రోజుల చికిత్స అనంతరం అధికారులు డిశ్చార్జ్ చేశారు. వైద్య నిపుణుల నివేదికను న్యాయమూర్తికి సమర్పించనున్నట్లు జీజీహెచ్ అధికారులు వెల్లడించగా, పోలీసులు హేమంత్ను అనంతపురం సబ్ జైలుకు రిమాండ్కు తరలించారు. #Anantapur #KurnoolGGH #Raptadu #APPolice #APNews— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) November 18, 2026