రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్ కుడికాలు తొలగింపు
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్ కుడి కాలును వైద్యులు తొలగించారు. మోకాలి పైవరకు తొలగించినట్లు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తెలిపారు. సోమవారం అర్థరాత్రి తర్వాత వైద్యులు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించినట్లు చెప్పారు.
ఎడమ కాలికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు దెబ్బతినడంతో ఆ కాలికి కూడా సర్జరీ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి ఏఎంసీకి తరలించి చికిత్స కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. హేమంత్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని మల్లీశ్వరి చెప్పారు.
పదోతరగతి విద్యార్థిని గోపికపై రంపంతో దాడిచేసిన ఉన్మాది హేమంత్పై పోలీసుల బృందం కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్పై నిందితుడు దాడికి యత్నించడంతో పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు.
అయినా ఎదురుదాడి చేయడంతో హేమంత్ కాళ్లపై కాల్చారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడికి అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయిందని.. దీంతో తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.