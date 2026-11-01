పోలీసులపై తిరగబడిన రాప్తాడు దాడి నిందితుడు... కాల్పుల్లో మృతి?
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఉన్నత పాఠశాలలో పదోతరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన హేమంత్ పోలీసుల ఎన్కౌంటర్లో ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా ఆత్మకూరు అడవుల్లో దాగివున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించి, అరెస్టు చేసేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై హేమంత్ దాడికి యత్నించగా పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన హేమంత్ చనిపోయినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై పోలీసులు మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
రాప్తాడులోని పాఠశాలలో తరగతి గదిలోకి చొరబడిన హేమంత్.. అత్యంత అమానుష ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు. పదోతరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి ఆమెను ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి నెట్టాడు. రాప్తాడు మండలం అయ్యవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన గోపిక రాప్తాడు జడ్పీ పాఠశాలలో చదువుతోంది.
ఉదయం తరగతి గదిలో ఉండగా, వరుసకు బాబాయ్ అయ్యే హేమంత్ ఒక్కసారిగా ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో లోపలికి ప్రవేశించి పాశవికంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో 15 ఏళ్ల బాలిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో లోతైన గాయాలయ్యాయి. తరగతిలో జరుగుతున్న ఈ దారుణాన్ని చూసి అంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. లక్ష్మి అనే విద్యార్థిని మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్మాదిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించింది.
ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకూ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అంతా కేకలు వేయడంతో నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు. రక్తపుమడుగులో ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న గోపిక, గాయపడిన లక్ష్మిని స్థానికులు అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరులోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించి అక్కడ చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఆ బాలికను ఏపీ విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ ఆదివారం బెంగుళూరుకు వెళ్లి స్వయంగా పరామర్శించి, బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యం చెప్పి, ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా ఉంటుందని, భరోసా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో హేమంత్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా, పోలీసులపై తిరగబడటంతో కాల్పులు జరిపారు.
బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాప్తాడు నిందితుడు హేమంత్పై ఆరు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు హేమంత్ చనిపోయినట్లు సమాచారం.. ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించని పోలీసులు అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు వద్ద అడవిలో హేమంత్ దాచుకున్నట్లు సమాచారం వచ్చి వెళ్లిన పోలీసులు పోలీసులను చూసి రాళ్లతో దాడి చేసి పారిపోయిన హేమంత్ హేమంత్పై పోలీసులు ఆరు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థినిపై చెట్లు కట్ చేసే మెషిన్తో అత్యంత కిరాతకంగా దాడి చేసిన హేమంత్— Telugu Scribe (@TeluguScribe) November 1, 2026